Francis ontdekte het overspel van zijn vrouw: “Tijdens de lockdown zocht ze weer contact met haar minnaar”, gescheiden partners praten openlijk over elkaar

Francis (47)

“Onze breuk is recent, Dina had al vijf jaar een af-en-aanaffaire met een kennis van mij. Ik heb het er heel moeilijk mee maar toch blijf ik haar steunen. We hebben in die 27 jaar zoveel meegemaakt samen.”

“Zij was 18 en ik 20 toen we elkaar leerden kennen, ik werkte bij de zeemacht en was net terug van een missie van zes maanden. Ik was een losbol en niet bang van onenightstands. Maar dat veranderde toen ik Dina zag. Ik was betoverd, de tranen komen nog in mijn ogen als ik eraan terugdenk.”

“Ik heb al mijn charmes bovengehaald om haar te kunnen krijgen. Ze was snel zwanger en we moesten trouwen. Ons eerste kindje is vlak na de geboorte gestorven. Dina was snel terug zwanger en we kregen twee zonen. Toen heb ik beslist om uit de zeemacht te gaan. Maanden van huis met een gezin is geen goed idee. Toen ben ik in het internationaal transport begonnen als vrachtwagenchauffeur. Dertien jaar geleden verhuisden we naar de Ardennen, we hadden er ons hart verloren. Bij de verbouwingen had ik hulp nodig en heb ik een kennis in huis gehaald. Er was veel werk en zijn hulp was welkom. Ik wilde niet zien dat er iets was tussen die twee. Ik was de hele dag op de baan en kwam pas ’s nachts thuis, zij stond vroeg op. We leefden letterlijk en figuurlijk naast elkaar. Drie jaar geleden verhuisden we naar zee, dat ging heel snel, Dina had gereageerd op een vacature als conciërge, het was op vijftien dagen beklonken. Ik denk dat ze toen ons huwelijk wilde redden. Maar tijdens de lockdown had ze terug contact met hem. Dat ontdekte ik via een sms. Toen heeft ze alles bekend. Ik kreeg de shock van mijn leven. Wat me het meest kwetst, is de oneerlijkheid en het liegen. Ik zie haar nog altijd even graag, maar zij mij niet en ze wil mij niet kwetsen. We gaan als beste vrienden uit elkaar.”

“Ik kom wel op mijn pootjes terecht, al zal dat een tijd duren. Haar wens ik nog een dochter toe, dat was altijd onze droom. Zij vindt zichzelf te oud om nog zwanger te worden, maar waarom niet?”

DINA (45)

“Ik leerde Francis kennen in een café aan zee. Mijn zus had me meegetrokken, ze sprak over een toffe kerel die bij de zeemacht zat. Ik ben voor zijn charmes gevallen, en voor zijn mooie ogen. Na zes maanden woonden we al samen. Ik was zwanger. Paniek, ik nam de pil, dus het was een verrassing. Wat gaan onze ouders zeggen? We moesten trouwen. Die zwangerschap is niet goed afgelopen, onze zoon had een afwijking aan de nieren en de longen. Hij heeft maar 10 minuten geleefd. Ik wilde onmiddellijk terug zwanger worden, want in mijn hoofd droomde ik van huisje-tuintje-boompje. We kregen twee zonen. De dood van ons eerste zoontje bracht ons niet dichter bij elkaar, Francis was niet veel thuis, ik werkte veel. We konden er toen niet over praten en nu is dat nog altijd moeilijk. Na vijftien jaar was ons huwelijk op. Toen we in de Ardennen woonden, ben ik een relatie begonnen met een kennis van mijn man. Die hielp ons bij verbouwingen en woonde in een deel van ons huis. Ik besefte dat ik fout bezig was, ik heb ertegen gevochten, ik ben naar zee verhuisd met m’n gezin om ons huwelijk te redden. Soms hadden we zes maanden geen contact met elkaar, maar de aantrekkingskracht bleek te sterk. Tijdens de lockdown ontdekte Francis onze affaire. Hij was in shock. We besloten om te scheiden. Ik kies nu voor mezelf. Ik heb een complete relatie en we kunnen over alles praten. Ik was veel te jong toen ik Francis leerde kennen. Wat ik nu voel, heb ik nooit gehad. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Het is het waard.”

“Francis is nu mijn beste vriend, we kunnen over alles praten. Hij is ook heel nieuwsgierig hoe het tussen ons gaat en ik probeer daar zoveel mogelijk antwoord op te geven. Binnenkort verhuist hij met de kinderen. Ik ga bij mijn vriend wonen. Tot het zover is, slapen Francis en ik nog samen. We wonen veel te klein en slapen al 27 jaar in hetzelfde bed. Dat gaan we nu niet anders doen.”

