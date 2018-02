Fotografen klappen uit de biecht: "Aan deze 8 signalen merk je dat huwelijk niet gaat blijven duren" Karen Van Eyken

21 februari 2018

13u02

Bron: The Huffington Post 0 Seks & Relaties Profesionnele huwelijksfotografen brengen veel tijd door met hun klanten. Vanaf de verloving tot de bruiloft kunnen ze de tortelduifjes van nabij observeren. Ze hebben meestal een scherp oog voor opvallende signalen die erop wijzen dat het huwelijk niet zal standhouden. Wanneer ze deze tekens opmerken, hangt op termijn een scheiding in de lucht:

1. Eén van de partners heeft geen interesse voor huwelijksfoto's

"Niet iedereen is gepassioneerd door fotografie. En dat hoeft uiteraard geen probleem te zijn. Maar ik ontmoet soms klanten wiens verloofden in zowat alles geïnteresseerd zijn behalve in hun eigen huwelijksfoto's. Gelukkig beseffen de meesten wel dat het een belangrijk moment is voor hun partner en doen ze hun best. Maar dat is niet altijd het geval.

In het begin van mijn carrière huurde een bruidegom me in na een telefoongesprek. Toen ik op de bruiloft aankwam en me aan de bruid voorstelde, wees ze naar mijn camera en zei: 'Richt dat verdomde ding vandaag niet op me.' Dat maakte het een behoorlijk zware dag. Ze zijn drie maanden later gescheiden. Ik denk dat de bereidwilligheid om de behoeften van je partner met plezier in overweging te nemen cruciaal is voor een bevredigende, langdurige relatie. En dat omvat ook het omarmen van huwelijksfotografie, zelfs als je jezelf niet graag laat fotograferen " - Rob Greer, huwelijksfotograaf in Los Angeles, Californië

2. Meer dan 20 procent van genodigden kan niet naar bruiloft komen

"Het is heel gewoon dat ongeveer 10 à 15 procent van je gasten niet in de mogelijkheid verkeert om je ​​bruiloft bij te wonen, maar als je boven de 20 à 25 procent komt, moet je dieper gaan graven. Het is veelbetekenend dat je vrienden en familie lijken te beseffen dat jullie als koppel geen goede match vormen. Het is triest, maar zo ongelooflijk waar. Het perspectief van buitenaf geeft vaak een goed beeld van je relatie.

Ik fotografeerde een huwelijk waarbij het paar 250 gasten had uitgenodigd terwijl er kwamen slechts 60 mensen kwamen opdagen! Datzelfde stel kwam naar me toe en vroeg me of ik mijn vrouw en kinderen niet naar de receptie wilde meebrengen omdat ze voor al deze gasten hadden betaald en bijna niemand kwam! Ik heb onlangs vernomen dat het paar inmiddels is gescheiden." - Brian Delia, fotograaf in Clifton, New Jersey

3. Het voelt geforceerd aan

"Het is een slecht teken wanneer ik het paar aan het fotograferen ben en een van hen zit voortdurend over te compenseren omdat de ander amper interesse toont. Misschien hebben ze honderden online foto's bekeken en willen ze dat hun trouwkiekjes er precies zo uitzien als hun voorbeelden op Pinterest. Helaas hebben ze er onvoldoende nagedacht of hun relatie dezelfde dynamiek uitstraalt. Soms ontbreekt bij het koppel gewoon de natuurlijke chemie en emotionele connectie. Te vaak ligt de focus op het hebben van een geweldige afbeelding om te delen op sociale media. De koppels zijn minder bezig met het laten fotograferen van de liefde die van nature aanwezig is. Het is moeilijk om partners te zien die figuurlijk zo ver van elkaar staan." - Gretchen Wakeman, een trouwfotograaf in Scottsdale, Arizona

4. Ruzie tussen de gasten

"Het is een heel slecht teken wanneer het huwelijksfeest bol staat van drama en gekibbel. Een voorbeeld: mijn team was op weg naar een bruiloft. Minder dan 10 minuten voor aankomst, kreeg mijn team een ​​telefoontje. Het was de bruid die ons vertelde dat het huwelijk was geannuleerd. Ze was verbitterd en vertelde ons dat de gasten het gewoon niet met elkaar konden vinden en dat er ruzie was tussen oude vrienden. Ze legde uit dat de getuige van de bruidegom seks had gehad met het bruidsmeisje terwijl zij wel al getrouwd was. Er ontstond een vechtpartij tussen de mannen onderling en het was een totale chaos. We weten niet of ze nog steeds samen zijn, maar ik veronderstel van niet. " - Matt Adcock, mede-oprichter van Del Sol Photography gevestigd in Playa del Carmen, Mexico

5. Het paar kijkt anders naar het financiële plaatje

"Ik noem de tortelduifjes 'T & M' zodat we hun namen niet hoeven te vermelden. Toen ze mijn studio binnenliepen om kennis te maken, moet T een sanitaire stop maken. Terwijl ze even weg is, zegt M tegen me: 'Dit huwelijk maakt me blut. Ons budget is verdubbeld tegenover wat het was bij de start.'

Geld is een belangrijke factor in alle huwelijken en speelt vaak een rol bij het falen ervan. Dit was absoluut het geval bij dit paar. Zes maanden na hun fantastische bruiloft met meer dan 150 gasten, gingen ze uit elkaar." - Carlos G. Osorio, huwelijksfotograaf in Miami, Florida

6. Het koppel maakt sarcastische opmerkingen tijdens fotosessie

"Ik heb tijdens mijn carrière meer dan 1.000 bruiloften vastgelegd en ik weet maar al te goed dat wanneer ik bij een koppel de hele dag gekibbel zie, het alleen maar erger zal worden en hoogstwaarschijnlijk tot een scheiding zal leiden. Sommige stellen zeggen dat ze gewoon een grapje maken, maar er zit meestal wel een kern van waarheid achter elk sarcastisch mopje. Het ergste dat ik heb gezien, was een bruid die tegen mijn team zei: 'Ik ben er klaar mee met hem te kussen.' De bruidegom zei geen woord en ik dacht: 'Wow, dit is al het begin van het einde.'" - Rob Greer

7. De relatie is enkel op fysieke aantrekkingskracht gebaseerd

"We hebben koppels gezien die heel veel affectie tonen en echt de hele tijd aan elkaar zitten - en nu zijn ze gescheiden. Ik herinner me een specifieke bruiloft waar ik was met dit jonge, knappe stel. Ze hadden een zeer fysieke relatie en het was interessant om hun lichaamstaal te bestuderen en te kijken hoe ze met elkaar communiceerden.

Na de huwelijksplechtigheid nodigden ze me uit om in een privékamer om intieme en sexy foto's van hen te maken. Aan de manier waarop ze het aan me vroegen, wist ik niet zeker of ze wilden dat ik hen daadwerkelijk fotografeerde of dat ik meedeed. Het was een vreemde situatie en ik weigerde beleefd. Mijn avond zat erop en ik ging naar huis. Een jaar na de bruiloft waren ze gescheiden. " - Sol Tamargo, mede-oprichter van Del Sol Photography gevestigd in Playa del Carmen, Mexico

8. Het koppel brengt nauwelijks tijd samen door tijdens feest

"Na de huwelijksceremonie zijn de meeste paren enthousiast over het aansluitende feest. De stress van de plechtigheid is achter de rug en het is tijd om te ontspannen en plezier te maken. Koppels brengen de avond gewoonlijk door met het begroeten van de gasten, de dansvloer onveilig te maken en het vieren van hun nieuwe burgerlijke staat. Wanneer een partner zich afzondert om met gasten te praten of de ander urenlang alleen op de dansvloer staat, is dat een reden tot bezorgdheid. Ik heb eens een huwelijksfeest gefotografeerd waarbij ik slechts een handvol foto's van het stel samen heb kunnen nemen - dat is een heel slecht teken." - Gretchen Wakeman