Foto's, etensresten en 5 andere dingen in de slaapkamer die onbewust je seksleven saboteren ND

26 februari 2018

11u34

Bron: Apartment Therapy 1 Seks & Relaties Wordt de slaapkamer bij jullie de laatste tijd vooral gebruikt om te slapen, terwijl het er wat jou betreft wel wat spannender aan toe mag gaan? Steek niet meteen de schuld op je partner of relatie, maar pak eerst de slaapkamer zelf eens aan. Volgens Apartment Therapy zijn daar namelijk heel wat elementen die je libido kunnen doen kelderen, maar je kan er gelukkig wel iets aan doen.

1. Het is er een rommeltje

Een stoel die volgeladen is met vuile kleren, een hoopje papieren zakdoeken naast het bed of lakens die dringend nog eens vervangen moeten worden zijn niet bepaald sexy elementen om je in de juiste mood te krijgen. Of erger nog: een bord op het nachtkastje met nog een restje pizza van de vorige avond. Een opgeruimde kamer is een opgeruimde geest, die veel meer open staat voor een stoeipartij rond bedtijd.

2. Er staan veel foto's

Die foto van je overleden opa die je aanstaart in de slaapkamer, is ook niet bepaald een aanrader om ongestoord van elkaar te kunnen genieten. Hou die foto's van herinneringen en leuke momenten voor op de ijskast, in het toilet of op een ander plekje waar je er ongestoord naar kan staren, zonder dat je concentratie nodig hebt voor andere activiteiten.

3. Netflix en té chill

Een avondje bingewatchen is altijd leuk en kan ook heel gezellig zijn met je geliefde. Maar het zorgt er ook voor dat koppels veel minder seks hebben. Want geef toe: als je rustig in slaap dommelt in bed bij de vijfde aflevering van jullie lievelingsserie, ben je niet bepaald in de stemming om weer wakker gemaakt te worden voor een vrijpartij. Beperk je schermtijd tot de woonkamer en hou schermen weg uit de slaapkamer, wat ook voor je nachtrust trouwens een beter idee is.

4. Het doet dienst als eetkamer

Een occasioneel ontbijt op bed - bij voorkeur na ochtendseks - is natuurlijk gezellig. Maar maak er geen gewoonte van om 's avonds met de laptop in bed te kruipen met een snack erbij. Kruimels en een half gemorst blikje bier op de lakens zijn niet bepaald sexy elementen die jou in de stemming gaan brengen. En dan hebben we het nog niet eens over dat opgeblazen gevoel dat je kan krijgen door 's avonds laat te snacken.

5. Je werkt in bed

Of je nu letterlijk of figuurlijk jouw werk mee naar bed neemt, het is een gewoonte die je beter afleert in naam van de liefde. Als je voortdurend zit te piekeren of zelfs effectief op de laptop tokkelt onder de lakens, ben je met je gedachten elders en helemaal niet bij het plezieren van je liefste. Hou het werk uit de slaapkamer en probeer die kamer enkel voor ontspanning te gebruiken.

6. Er zijn andere mensen (of dieren) aanwezig

Kruipt jullie jongste 's ochtends nog graag even mee tussen de lakens? Of mag Blackie en/of Minoes ook mee op het achtereinde van het bed gaan liggen? Gezellig wel, maar minder interessant om jullie seksleven ook echt in leven te houden. Natuurlijk kan je kinderen of huisdieren soms toelaten in de slaapkamer, maar neem ook af en toe bewust momentjes waarop jullie enkel aan jullie zelf denken.

7. Er zit een haar in de boter

Hebben jullie beiden een druk leven, dan bestaat de kans dat je pas 's avonds in de slaapkamer elkaar tegenkomt. Als er dan ruzie is tussen jullie beiden hangen er negatieve vibes in de slaapkamer en wordt het moeilijk om toenadering te zoeken - tenzij met een sessie 'goedmaakseks'. Zorg ervoor dat conflicten uit de slaapkamer worden uitgepraat, zodat die plek een oord van rust en intimiteit is. Maak de afspraak dat jullie geen ruzie maken in de slaapkamer, om een negatieve sfeer buiten te houden.