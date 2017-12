Forelsket en meer buitenlandse lieve woordjes die je in zijn oor kan fluisteren ND

Een wit sneeuwtapijt, de zoveelste herhaling van Notting Hill en kussen uitdelen onder de maretak: een mens zou van minder in een romantische bui geraken. Mag de liefde nog wat groter zijn? Expedia lijst negen buitenlandse woorden op die een liefdevol gevoel uitdrukken, waarvoor geen Nederlands equivalent bestaat. Om vanbuiten te leren en mee uit te pakken op (familie)feestjes.

Cafuné (Portugees)

Dit woord uit het Braziliaans Portugees betekent zoveel als "door de haren woelen van iemand die je leuk vindt". In Brugge is er zelfs al een koffiebar naar het ritueel genoemd, en Barbara Raes schreef er dit jaar nog een boek over. Redenen genoeg om het aan je persoonlijk vocabularium toe te voegen.

Forelsket (Noors)

Forelsket verwijst naar het euforische gevoel dat je krijgt als je nog maar net verliefd bent. Energie voor tien dankzij die allesoverheersende verliefdheid, geen nood aan eten of slapen omdat je maar aan één ding kan denken en duizend vlinders in je buik. Bijna schandalig dat we er geen Nederlands equivalent voor hebben.

Gigil (Tagalog, de Fillipijnen)

Het verlangen om iets vast te pakken of bijna plat te nijpen omdat het zo schattig is. Denk: vooral kleine, harige en fluffy diertjes, maar ook bij een geliefde kan in een onbewaakt moment wel eens zo'n gevoel optreden.

Mamihlapinatapei (Yagan, Tierra del Fuego, Chili)

Een betekenisvolle blik tussen twee mensen die wel een eerste stap willen zetten, maar daar allebei wat te verlegen voor zijn. Geen liefde op het eerste gezicht - die overigens niet zou bestaan - maar het nerveuze, herhaaldelijke oogcontact dat je maakt met iemand op school, op kantoor of in een café die je leuk vindt. Je vermoedt dat de ander er ook zo over denkt, maar bent daar niet zeker genoeg van om een move te maken.

Cwtch (Welsh, Wales)

Cwtch betekent een intieme knuffel in de veilige vertrouwdheid van iemand die je graag ziet. Denk maar aan cocoonen, lepeltje lepeltje liggen en al die andere gezellige dingen die je graag doet met je liefste.

Iktsuarpok ( Inuit, Groenland)

De Inuit in Groenland hebben een specifiek woord voor de voorpret dat je elkaar weer gaat zien. Of het nu gewoon thuis is, na een lange werkdag, of wanneer je lief weer thuiskomt na een lange vakantie: de kriebels die je in je buik voelt, omschrijf je als Iktsuarpok.

Viraag (Hindi, India)

Heimwee is één ding, maar een geliefde missen die ver van je verwijderd is, dat verdient nog een aparte term. In het Hindi noemen ze dat 'viraag', het hartverscheurende gevoel van iemand missen die even niet dicht bij je kan zijn.

Ya'aburnee (Arabisch, Libanon)

Letterlijk vertaald: jij begraaft mij. Deze uitdrukking wordt gebruikt om de hoop uit te drukken dat je geliefden langer zullen leven dan jou, zodat je de pijn niet moet voelen om hen te missen.

Flechazo (Spaans)

Dat onbeschrijfelijke gevoel dat je krijgt wanneer Cupido jouw hart doorboord heeft, dat noemen de Spanjaarden 'flechazo'. Het is het moment waarop je naar je moeder belt om te zeggen dat je 'iemand hebt leren kennen'. Het zit meteen goed en dat voel je.