Flo Windey (24) breekt Vlaamse slaapkamers open op VTM2: "We schamen ons nog te hard voor de 'vieze' dingen die we doen in bed"

01 oktober 2020

11u05 0 Seks & Relaties Het gaat hard voor de jonge Flo Windey (24). De Brusselse is net afgestudeerd en kijk, haar curriculum vitae schrijft zichzelf. Na ‘Flowjob’, een YouTubereeks voor Studio Brussel waarin ze zonder gêne met jonge gasten over haar en hun seksuele ervaringen praatte, mag ze zichzelf nu ook televisiemaker noemen. Dit najaar zien we ze elke donderdagavond op VTM 2 in ‘Club Flo’, een programma dat seks, drugs, gender en meer van dat moois bespreekbaar moet maken. “Seks is als de olifant in de kamer die we niet willen zien. Maar het is een knalroze, f*cking grote olifant.”

Flo is on a roll, zoals we zeggen. En geen enkel taboe in Vlaanderen is veilig. Eerst opent ze op VTM 2 haar ‘Club Flo Doc’, waarin ze internationale docu’s over seks toont en bespreekt met bekende en onbekende gasten. In de eerste aflevering praat ze over orgasmes met Eline Van Hooydonck, een ‘vibrator influencer’ en ‘sex positive feminist’ op Instagram. Ook nog op de planning: seksspeeltjes en porno, onder andere. Daarna, vanaf november, tackelt ze in ‘Club Flo’ nog andere gevoelige topics als drugs, alcohol, gender en mentaal welzijn. Hoe ze dat concreet aanpakt, houdt ze aan onze verbeelding over. “Maar alles wat je wíl zien, krijg je waarschijnlijk wel te zien.”

Het begon allemaal met een telefoontje van ene Eric Goens, vertelt ze. Ken je van ‘Het Huis’ op Eén. “Maar toen ik hem aan de lijn kreeg, dacht ik: wie the fuck is Eric Goens. (lacht) Gelukkig gingen de belletjes snel rinkelen. We hebben lang gepraat over hoe ‘Club Flo’ een ‘safe space’ zou kunnen zijn, waarin geen enkel onderwerp taboe is.”

Niemand ruikt tijdens de seks naar bloemblaadjes en we zweten ons allemaal te pletter Flo Windey

Eikes, seks

Als je 't haar vraagt, doet Vlaanderen nog te ontwijkend over seks. “Het is de olifant in de kamer die we met z’n allen niet willen aankijken. Maar het is een f*cking grote, knalroze olifant! Bij mij op school kregen we in de les biologie te horen hoe je een baby maakt of waar de clitoris ligt en daar eindigde het. Ondertussen doen de scholen het al iets beter. Ik weet dat er in de klas van mijn broer Max (15) al over sexting werd gepraat. Maar ze leren jongeren nog altijd niet wat te doen als ze seks willen met een meisje, bijvoorbeeld, of als ze zich non-binair voelen.”

De gedachte die Flo het hardst de wereld uit wil helpen? Dat seks iets vies is. En dat dat niet hoort. “Maar niemand ruikt tijdens de seks naar bloemblaadjes en we zweten ons allemaal te pletter. Hallo, je bent een inspanning aan het leveren! Mensen schamen zich nog veel te hard tijdens de seks en voor alle ‘vieze’ dingen die daarbij komen kijken.”

Drugs is nog zo'n onderwerp dat ze wil openbreken in ‘Club Flo’. “Jongeren ervaren veel groepsdruk om drugs te nemen. Maar het enige wat ze te horen krijgen is: doe het niet! Terwijl het net veel belangrijker is dat we ze alle relevante informatie geven, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen.”

Seksuologen zijn belangrijk, maar ik heb even veel aan een gewoon persoon die tegen mij zegt: ‘Ik ervaar het zo’ Flo Windey

Opvallend trouwens: in de eerste aflevering van ‘Club Flo Doc’ heeft Flo geen seksuologe te gast. Wel een gewone jonge vrouw die op Instagram weleens praat over vibrators en seks. Een bewuste keuze en typisch Flo: in ‘Flowjob’ praatte ze ook vooral met haar vrienden – vaak ook influencers. “Ik geloof in de sterkte van een persoonlijke ervaring. Seksuologen zijn ook erg belangrijk en kunnen zotte inzichten geven. Maar vaak heb ik even veel aan een gewoon persoon die tegen mij zegt: ‘Ik ervaar het zo.' En dan denk ik: hé, ik ook. Of: wauw, ik niet, interessant. Zo’n open gesprek maakt het onderwerp instant luchtiger en relativeert het.”

“Verruim je ervaring”

Flo werkt nu al een tijdje aan een taboeloos Vlaanderen en ziet het wel de goede kant op gaan. “Ik heb het gevoel dat we ons allemaal meer laten informeren. We luisteren en we proberen inclusiever te zijn. Ik krijg veel mailtjes of berichtjes van jongeren die in de les naar ‘Flowjob’ hebben gekeken en er samen over hebben gepraat. Ik hoop dat dit programma hetzelfde teweeg kan brengen. Dat het gesprek nog meer kan openbarsten.”

De belangrijkste les die ze ondertussen zelf heeft geleerd? “Dat iedereen seksualiteit anders beleeft. Je persoonlijke ervaring is nooit die van iemand anders. Maar door bij te leren over andermans ervaring, kan je die van jezelf wel ruimer maken. Dat wil ik vooral bereiken: dat we meer praten met elkaar.”

