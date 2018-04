Flirten zonder woorden, dat doe je zo Goedele Leyssen

30 april 2018

09u02 1 Seks & Relaties Een groot deel van onze communicatie is non verbaal. Als je van plan bent om de verleidingstoer op te gaan, zorg er dan voor dat je vooral lichaamstaal spreekt en begrijpt. Goedele Leyssen geeft tips.

Met je houding

Het begint allemaal met je houding. Een mooie houding is van cruciaal belang als je graag een vriendelijke indruk wilt maken en aangeven dat je openstaat om te connecteren met anderen.

Ben je een vrouw, dan komen je borsten beter uit als je mooi rechtop zit. Een goede houding helpt ook om te ademen vanuit je buik, wat instant meer energie en minder stress betekent. Ik herinner me dat ik als jong meisje altijd probeerde om goed recht te zitten naar het inspirerende voorbeeld van een ballerina uit mijn klas. Door een gebrek aan core strength — de kracht van de diepere (buik)spieren rond je middel, de rugspier langs je ruggegraat, je diafragma en bekkenbodem — duurde het echter nooit lang voor ik weer in elkaar zakte. Krachttraining in combinatie met yoga helpt me nu om moeiteloos met een rechte rug te zitten.

Naast een rechte rug is je positie belangrijk: zit je met je hele lichaam naar iemand toegedraaid, dan communiceer je dat je geïnteresseerd bent en geef je aan dat je aandacht volledig naar die persoon gaat. Plaats je je stoel veeleer schuin naar de deur, dan lijk je klaar te zitten om weg te rennen.

