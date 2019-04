Filmfestival van Cannes biedt kinderopvang en borstvoedinsgruimtes aan TVM

10 april 2019

Het filmfestival van Cannes opent een kinderopvang en verschillende borstvoedingsruimtes voor de ouders die er moeten werken volgende maand. Vorig jaar kwam het prestigieuze filmfestival nog voor de zoveelste keer onder vuur te liggen wegens de vrouwonvriendelijke regel dat alle dames hoge hakken moeten dragen op de rode loper. Een U-bocht van het festival, aldus de populaire entertainmentwebsite The Wrap.

Het nieuwe initiatief van het filmfestival heet ‘Le Ballon Rouge’, naar de gelijknamige kinderfilm uit 1956 van Albert Lamorisse. Naast een crèche, speelplaatsen en borstvoedingsruimtes, komen er ook verschillende kindvriendelijke ruimtes op het festivalterrein. De accreditatie die ouders en hun kinderen daarvoor nodig hebben, is gratis.

“Hoewel het voor iedereen moeilijk is om een balans te vinden tussen werk en privé, weten we dat het voor vrouwen vaak lastiger is”, zegt Thierry Frémaux van het filmfestival in een verklaring. “Filmfestivals hebben nog een lange weg te gaan in het gezinsvriendelijk maken van hun services en infrastructuur, zodat het vrouwen uit de filmindustrie makkelijker wordt gemaakt en ze meer successen kunnen behalen.”

In het verleden protesteerden verschillende actrices als Kristen Stewart, Julianne Moore en Julia Roberts al tegen de vrouwonvriendelijke regel dat ze verplicht worden om hakken te dragen op de rode loper. “Zoiets kan je tegenwoordig niet meer eisen. Als je mannen niet verplicht om een jurk en hoge hakken te dragen, dan kan je van mij niet hetzelfde vragen”, zei Twilight-actrice Kristen Stewart daar bijvoorbeeld over.

Het filmfestival van Cannes vindt plaats van 14 tot en met 25 mei.