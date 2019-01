Experts over ongezonde relaties: “Achter elke foute man staat een vrouw die zijn gedrag goedpraat en in stand houdt” Lene Kemps

27 januari 2019

07u51 0 Seks & Relaties Hij draagt witte sokken. Hij praat dagenlang niet. Hij is lief, maar wil zich niet engageren. Hij slaat. Van licht foute tot heel erg foute mannen: sommige vrouwen komen steeds weer in een destructieve relatie terecht. Hoe komt dat?



Toen een vriendin me vertelde dat haar nieuwe liefde na zijn echtscheiding weer bij zijn moeder was ingetrokken en daar nog steeds woonde, keken we een beetje onbehaaglijk naar elkaar. Toen ze zei dat ze er nog niet echt over hadden gepraat, maar dat ze vast snel zouden samenwonen, knikte ik aarzelend. Eigenlijk wisten we het toen al. Ze maakt zichzelf iets wijs, maar ik gun haar nog even de illusie. De vriendin weet ze uit te kiezen. Er was die knappe man die heel genereus en warm was, zó vrijgevig dat hij zichzelf met nog veel andere vrouwen deelde. Dan kwam de charismatische reclameman die emotioneel onbereikbaar was en haar inruilde voor een jonger model. Daarna de getormenteerde artiest die jaloers was en haar sloeg. En nu de gekwetste ziel die bij zijn moeder woont. Ze zucht: “Waarom val ik toch steeds op de foute mannen?”

