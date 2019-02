Experts in de liefde Wim Slabbinck (36) & Chloé De Bie (29): “Ik zie veel mensen die zich afvragen: wil ik wel een monogame relatie?” Anke Michiels

09 februari 2019

14u06

Bron: NINA 0 Seks & Relaties Twee klinisch seksuologen. Eén praktijkruimte. En een smakelijk onderwerp om stevig de tanden in te zetten: liefde. Van polyamorie tot overspel, van daten tot een spannend seksleven. Experts Wim Slabbinck (36) en Chloé De Bie (29) in gesprek.

Zij komt die dag aangewaaid in zijn praktijk en vlijt zich neer in zijn zetel. “Ik ben hier als collega, niet als cliënt”, verduidelijkt ze. Wim lacht eens. Al gauw liggen er enkele hete hangijzers op tafel. Zij is single en zoekt een lief. “Ik ben volop aan het daten.” Hij is zeven jaar samen met zijn vriendin. “We zijn monogaam. Maar bepaalde zaken zijn bespreekbaar.” Of hoe ‘relatievormen’ tegenwoordig een hot item zijn.

Wim: “Tien tot twintig procent van mijn gesprekken in de praktijk is verwant met polyamorie. Ik kom dat steeds vaker tegen. Jij?”

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN