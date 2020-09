Ex-partners Stephaan (58) en Carina (55) blikken terug op hun relatie: “Toen zijn overspel uitkwam, heb ik hem buitengezwierd”

Seks & Relaties In het stadspark sloeg de vonk over tussen Stephaan (58) en Carina (55). Twee jonge veulens van 17, ze waren elkaars eerste grote liefde. Rond hun twintigste waren ze al helemaal gesetteld. “Veel te jong”, vindt Stephaan. Na een tijd bleek het gras aan de overkant groener: tijdens een skivakantie ging Stephaan over de schreef. “We hebben ons geluk daarna nog drie jaar beproefd, maar de liefde bleek op”, zegt Carina. Hun relatie van tien jaar eindigde. Maar nu, nog eens dertig jaar later, houden de twee er wel een warme vriendschap aan over.

Stephaan (58): “ Na Carina heb ik nog vrouwen bedrogen’

“Ik was met enkele vrienden aan het skaten in het Stadspark in Antwerpen toen Carina plots passeerde. Kortgerokt. Op hoge hakken. Een ferm ‘mokske’. Als 17-jarige jongen had ik meer interesse in sport dan in meisjes, maar op dat moment heb ik Carina aangesproken. Ze werd mijn eerste, echte lief. We deelden dezelfde humor en zin voor avontuur. Gingen vaak samen skaten en snowboarden. Ze was een fantastische vrouw.”

“Carina woonde al alleen, omdat de relatie met haar moeder niet super was. Ik koos na mijn verplichte legerdienst voor een carrière als beroepsmilitair. Door omstandigheden waren Carina en ik rond mijn twintigste al helemaal gesettled. Veel te jong. Ondertussen zag ik mijn vrienden overal vriendinnetjes opscharrelen. Thuis had ik alles, maar dat liederlijke leven stak mijn ogen uit. Tijdens een skivakantie, als monitor, ben ik over de schreef gegaan. Achteraf is mijn bedrog uitgekomen. Carina was in alle staten. Ik herinner me nog dat ze met haar skistokken op mijn hoofd kwam meppen. We hebben nog geprobeerd om onze relatie nieuw leven in te blazen, maar er was iets gebroken. Bovendien wilde Carina graag kinderen. Ik niet en ik ben nog altijd blij dat ik er zelf geen heb.”

“Na mijn relatie met Carina, die tien jaar duurde, heb ik tot mijn scha en schande nog vrouwen bedrogen. Intussen heb ik mijn lesje geleerd. Mijn nieuwe vriendin woont in Amerika en door corona heb ik haar sinds december niet meer gezien.”

“Na veertig jaar is de verliefdheid van Carina en mij al lang gepasseerd, maar de vriendschap blijft. Af en toe zetten we samen een stapje in de wereld. Tom, de huidige man van Carina, heeft het volste vertrouwen. Enkele jaren geleden heb ik Carina mijn excuses aangeboden voor mijn jeugdige onbezonnenheid. Ik had haar nooit mogen kwetsen.”

Carina (55): ‘Trouwen en kindjes, dat zag hij niet zitten’

“Ik was aan het studeren in het stadspark, toen Stephaan ineens ‘de interessante’ kwam uithangen. Het klikte. Stephaan is een ontzettend goede luisteraar, heeft veel humor en danst graag. Omdat het niet echt boterde met de nieuwe, jongere vriend van mijn moeder, woonde ik al een tijdje op mijn eentje. Rond mijn 18de zijn Stephaan en ik bij elkaar ingetrokken. Daar had ik ook echt behoefte aan.”

“Enkele jaren later struikelden we over de seven-year itch. Stephaan, een pionier in het snowboarden, ging regelmatig als monitor mee op skivakantie. Op de piste vielen vrouwen als bosjes voor hem. En plots was het gras aan de overkant groener voor mijn lief. Toen zijn overspel uitkwam, heb ik hem buitengezwierd. Maar hij kreeg spijt. We hebben ons geluk nog drie jaar beproefd. Toen bleek de liefde op. Trouwen en kindjes, dat zag Stephaan niet zitten. Hij wilde liever profiteren van zijn leven. Toen zijn we als vrienden uiteengegaan.”

“Mijn eerste man was heel bezitterig. Hierdoor verwaterde ons contact. Maar met mijn huidige man Tom komt Stephaan heel goed overeen. Af en toe gaan we met een vriendenkliek snowboarden. Of neemt Stephaan me mee uit om te gaan dansen.”

“Ik koester mijn warme band met mijn ex. De man die me de liefde voor het snowboarden heeft meegegeven. En de goesting om klusjes aan te pakken. Stephaan leerde me zelf de auto te simoniseren, een lamp te vervangen of de kapotte vaatwas na te kijken. Dat komt me nu nog handig van pas. Op feestjes is hij ook nog altijd dé gangmaker.”

“Stephaan is een prince charming. In de periode van mijn scheiding, toen de relatie met mijn dochter ronduit slecht was, is hij me meteen te hulp geschoten door een mooie mail over mij te sturen. Nochtans heb ik nooit overwogen om opnieuw te beginnen. Onze vriendschap is me veel te dierbaar. Zijn nieuwe vriendin is een hele toffe madame. Eigenlijk heeft Stephaan altijd leuke vrouwen in zijn leven gehad.”

