Ex-partners Rudi (47) en Tamara (36) openhartig over wat hun relatie deed mislopen: “Hij bleef maar teruggaan naar zijn ex”

Seks & Relaties Rudi (47) en Tamara (36) kregen een relatie terwijl hij nog getrouwd was. Zij was een collega van zijn vrouw. Hij koos voor haar. “Rudi had altijd al een kinderwens, maar zijn toenmalige vrouw dacht daar anders over. Ik stond er wel voor open”, vertelt Tamara. Maar Rudi kon ook zijn ex niet loslaten. Na vijf jaar overspel kon Tamara de stress niet meer aan en verliet ze hem. “Als hij terug wilde gaan, moest ik hem loslaten.”

Rudi (47): “Met haar kreeg ik dat groot gezin waar ik van droomde”

“Ik heb Tamara leren kennen op het werk. Ik was getrouwd, zij was een collega van mijn vrouw. Het is een moment in mijn leven waar ik helemaal niet trots op ben. Mijn vrouw en ik waren tien jaar samen en pas vier maanden getrouwd. Ik heb het mezelf toen heel moeilijk gemaakt.”

“Het was mijn droom om een groot gezin te starten en dat ging vrij moeilijk met mijn toenmalige vrouw. Tamara kwam net uit een relatie en had drie jonge kinderen. Ze was een spring-in-’t-veld, ze was avontuurlijk en niet op haar mondje gevallen. Het klikte enorm en we groeiden naar elkaar toe. Pas een jaar nadien ben ik gescheiden, want mijn ex wou dat eerst niet. Zij had mij alles vergeven, ‘doe maar en kom terug’. Maar daar kon ik niet mee leven, ik was verliefd op Tamara.”

Via een sms liet ze me weten dat het uit was. Mijn wereld stortte in en ik weet nog altijd niet wat de exacte reden was Rudi

“We kregen samen een zoon, en met de andere drie kinderen had ik het grote gezin dat ik wilde. Maar Tamara is een perfectioniste en controlefreak, en dat botste. Ze is een geweldige moeder, al dacht ze daar zelf soms anders over. Maar de druk was te groot, ze kreeg veel commentaar van familie en vrienden, ook over mij. We dreven uit elkaar, en we leefden letterlijk en figuurlijk naast elkaar.”

“Via een sms liet ze me weten dat het over en uit was. Mijn wereld stortte in en ik weet nog altijd niet wat de exacte reden was. Maar gelukkig komen we nu goed overeen, we zien elkaar wekelijks voor onze zoon. Ook met de andere kinderen heb ik een goede band. Ik heb nu een langeafstandsrelatie, mijn vriendin woont 5.000 km van mij. Niet evident, maar ik zie wel wat er komt.”

“Ik hoop dat Tamara geluk en rust vindt in haar leven. Ze heeft hard gevochten voor wat ze bereikt heeft en ik heb veel respect voor haar. Als er iets is, kan ze altijd op mij rekenen.”

Tamara (36): “Ik ga nooit meer een relatie aan met iemand die getrouwd is”

“Ik werkte samen met de vrouw van Rudi. Toen hij in dezelfde winkel kwam werken, leerde ik hem ook kennen. Ik had een relatie die niet goed zat, had drie kleine kinderen en bij Rudi vond ik steun. Hij leek me te begrijpen. Als in een dagboek vertelde ik elke dag iets nieuws en zo groeiden we naar elkaar toe.”

“Rudi had altijd al een kinderwens, maar zijn toenmalige vrouw dacht daar anders over. Ik stond ervoor open om een vierde kind te nemen, al had ik er beter moeten over nadenken. Maar ik was verliefd en dan maak je halsoverkop keuzes waar je niet op terug kan komen. We gingen ervoor, al was Rudi nog getrouwd.”

Ik denk dat hij nooit van haar weg wilde, maar dat het knaagde dat hij geen kind had. En ik wilde zijn wens inlossen Tamara

“Rudi is altijd goed geweest voor de kinderen, ook voor de drie die niet van hem zijn. Ze hebben nog altijd een goede band met hem. Maar Rudi kon niet kiezen, hij is meermaals terug naar zijn ex-vrouw gegaan. Diep vanbinnen hield hij nog van haar. Nu begrijp ik dat beter, ze waren tien jaar samen geweest en net getrouwd. Ik denk dat hij nooit van haar weg wilde, maar dat het knaagde dat hij geen kind had. En ik wilde zijn wens inlossen.”

“Het overspel bleef duren en na een relatie van vijf jaar was het genoeg, ik kon de stress niet meer aan. Als hij terug wilde gaan, moest ik hem loslaten. En dat deed ik. Het was een hele opgave, met vier kinderen. Maar voor de tweede keer in mijn leven koos ik ervoor om het alleen te doen. Er is veel ruzie aan voorafgegaan alvorens ik ben vertrokken. Maar we helpen elkaar waar nodig, vooral in het belang van onze zoon.”

“Ik sta positief in het leven, ik blijf niet bij de pakken zitten. Ondertussen heb ik mijn diploma medisch

secretariaat behaald en werk ik fulltime in een ziekenhuis. Maar ik ben trots dat het me lukt, al is dat met ups en downs. Het is goed zoals het nu is, omdat ik een heel zelfstandige, sterke vrouw ben geworden. Ik ben van niemand afhankelijk en ik zoek in geen enkele man een vaderfiguur. Ik zou nooit meer een relatie aangaan met iemand die getrouwd is.”

