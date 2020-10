Ex-partners Nathalie (54) en Charles (54) zijn gelukkig gescheiden: “Als ouders komen we beter overeen dan als koppel”

NINA Het was liefde op het eerste gezicht tussen Nathalie (54) en Charles (54). Dertien jaar later crashte de rollercoaster waar het koppel halsoverkop instapte. Hét geheim van hun succesvolle scheiding schuilt in de zorg voor hun drie kinderen. “We zijn er wonderbaarlijk genoeg in geslaagd om onze scheiding onderling te regelen zonder tussenkomst van advocaten.”

Nathalie (54): “Had het van mij afgehangen, dan waren we nooit gescheiden”

“Charles was een heel attente man toen ik hem leerde kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. We waren beiden 32 en wisten: dit zit goed. Kort nadien beslisten we om te trouwen. Binnen het jaar kwam onze eerste zoon. Op dat moment waren we elkaar als koppel nog volop aan het ontdekken.”

“Onze kinderen volgden elkaar snel op, waardoor onze beginjaren pittig waren. Hoe zelfstandiger de kinderen werden, des te minder ons leven om die permanente zorg draaide. Op dat moment beseften we hoe hard we uit elkaar waren gegroeid. Door kinderen te krijgen, waren we zelf ook veranderd. In die periode begon Charles als startende zelfstandige ook steeds langere dagen te maken. Dat was voor mij de druppel.”

“Na veertien jaar is Charles apart gaan wonen. Had het van mij afgehangen, dan waren we nooit gescheiden. Opgeven staat niet in mijn woordenboek. Een huwelijk, dat is toch voor altijd? Maar ik moet toegeven: Charles en ik zijn allebei dominante persoonlijkheden. Daar is binnen een huwelijk geen plek voor.”

Eigenlijk is Charles niet gemaakt voor het huwelijk. De dag dat hij dat besefte, is hij rustiger geworden Nathalie

“Ik was heel bezorgd om de impact op de kinderen. In hun belang hebben we er alles aan gedaan om onze echtscheiding te doen slagen. Bij elke beslissing stellen we het geluk van onze kroost voorop. Dat lukt. Als ouders komen we beter overeen dan als koppel. De kinderen verblijven overwegend bij mij, maar in nood is Charles er. Ook voor mij. Hij is een bondgenoot. Onze scheiding heeft van ons betere mensen gemaakt. Ik bewonder Charles voor zijn intelligentie en algemene cultuur.”

“Eigenlijk is Charles niet gemaakt voor het huwelijk. De dag dat hij dat besefte, is hij rustiger geworden. Ondertussen ben ik getrouwd met Alain. Hij respecteert de aanwezigheid van mijn ex als vader. Verjaardagen en Kerstmis vieren we samen. Toen we onlangs met vrienden iets gingen eten, was Charles erbij. Voor ons klopt het.”

Charles (54): “Het kwam niet in ons op om elkaar tegemoet te komen”

“Toen Nathalie me op café aansprak, viel ik als een blok voor haar humor en spontaniteit. Halsoverkop hebben we ons op één groot, gemeenschappelijk project gestort: een huwelijk en drie kinderen. Zonder te beseffen dat we elkaar, als partners, steeds meer uit het oog verloren. De ergernissen en ruzies stapelden zich op. Nathalie durft haar agenda wel eens om te gooien zonder rekening te houden met mij. Ik begon standvastigheid te missen. Omdat we allebei vrij dominant zijn, kwam het niet in ons op om elkaar tegemoet te komen.”

De nieuwe man van Nathalie ken ik al heel lang. Alain was mijn leider bij de scouts Charles

“Ik smeet me helemaal op de uitbouw van mijn wijnhandel, waardoor er thuis weinig tijd overbleef voor plezier of een babbeltje. In het belang van de kinderen heb ik de knoop doorgehakt om te scheiden. Er volgde een heftige periode. Toch zijn we er, wonderbaarlijk genoeg, in geslaagd om onze scheiding onderling te regelen zonder tussenkomst van advocaten. Stoppen met ruzie maken, maakt het veel makkelijker om het belang van de kinderen voor ogen te houden. De zorg voor de kinderen blijven we delen. Dat maakt onze scheiding tot een succes.”

“De nieuwe man van Nathalie ken ik al heel lang. Alain was mijn leider bij de scouts. Ik kan hem niet genoeg bedanken voor wat hij doet voor Nathalie en de kinderen. Ik denk dat Nathalie nu veel gelukkiger is. We hebben allemaal een goed contact. Na Nathalie was er iemand anders, maar op dit moment ben ik single. Op een huwelijk zit ik niet meer te wachten. Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn echtscheiding zo aardig is gelukt. Als ik een vrouw tijdens een date hoor klagen over haar ex-partner, dan stopt het trouwens al voor mij. Ik heb mijn shit opgelost. Ik ga er geen andere meer bijpakken.”

