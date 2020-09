Ex-partners Jurgen en Ruth wonen nog steeds in hetzelfde huis: “Dat is fijn voor onze dochter, maar ik voel de vriendschap nog niet”

Seks & Relaties Jurgen en Ruth wonen na de breuk nog altijd in hetzelfde huis waar ze samen een B&B runnen. Ze weten niet wat de toekomst brengt, maar voor hun dochter is dat een enorme meerwaarde. “We zien elkaar dagelijks, maar ik voel een grote leegte.”

JURGEN (45): “De kloof was niet meer te dichten”

“Op een blauwe maandag leerde ik Ruth kennen. We raakten aan de praat op het verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriend. Na de nodige alcohol werd er gekust. Op die kus hebben we verder gebouwd, dat is nu twaalf jaar geleden.”

“Ruth was mijn tweede langdurige relatie. Ze wou sneller gaan dan ik en het stoorde haar dat ik er niet volledig insprong. Ruth is ondernemender en dominanter, ik deed er alles voor om mijn wagon aan haar locomotief te hangen.”

“Waar ik exact voor viel, kan ik moeilijk beschrijven. Ik plant een zaadje en zie of er iets groeit. Ik viel vooral voor het feit dat zij voor de mogelijkheid viel. Je begint met een wit blad en dat vul je zelf in, dan brei je verder aan het verhaal. Een mooi verhaal. Na zes maanden woonden we samen en niet veel later vertrokken we voor drie maanden naar Australië. Perfect om te voelen dat we een toekomst hadden. We hebben heel veel jaren nooit ruzie gemaakt.”

“Ruth wou graag een kind, ik had geen visie of plan wat dat betreft dus volgde haar graag. Ik ben heel blij met onze dochter, maar als zij die wens niet had gehad dan waren we wellicht kinderloos gebleven.”

Waarom het misliep is klassiek. We prikkelden elkaar niet meer en gaandeweg zijn we uit elkaar gegroeid Jurgen

“Waarom het misliep is klassiek. We prikkelden elkaar niet meer en gaandeweg zijn we uit elkaar gegroeid. We gingen in relatietherapie, ook over het gemis aan intimiteit. Een jaar geleden werd er bij mij ASS vastgesteld, een autismespectrumstoornis. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Signalen waren zichtbaar, maar ik schoof ze voor mij uit tot ze minder zichtbaar leken. Bij haar nam de moed af om te blijven vechten, de kloof was niet meer te dichten.”

“We wonen nog altijd samen en runnen samen een B&B. We zien elkaar dagelijks en dat is fijn voor onze dochter. Maar ik voel een grote leegte, ik voel de vriendschap nog niet. Ik hoop dat Ruth zich terug vrolijk kan voelen. Onderweg was ze dat kwijt geraakt. En ik hoop dat een nieuwe partner haar een goed gevoel kan geven.”

RUTH (40): ‘Ik merkte dat ik Jurgen niet kon veranderen’

“Wat me opviel aan Jurgen die eerste avond was zijn speciale uiterlijk en zijn opvallende kledingstijl. Hij droeg een kostuum met strandslippers. Wel grappig. Ik vond hem knap en we hadden filosofische gesprekken. Later bleek dat hij mooie teksten en gedichten schreef. Het was een fijne avond en na een slow volgde de eerste kus.”

“We zijn vrij snel gaan samenwonen. Ik had mijn eigen huis, dus ik vond dat logisch. Kort daarop trokken we drie maanden door Australië, in een mobilhome. We hadden een match. Samenwonen liep vlot en de kinderwens kwam ter sprake. Na overleg zijn we ervoor gegaan en negen jaar geleden is onze dochter geboren.”

“We hadden een leuke relatie, we gingen samen op reis, naar toneel, theater … op die vlakken zat het goed. Alleen ontbrak het fysieke en dat miste ik. Door bewuster na te denken over het leven besefte ik dat het gemis aan intimiteit een breekpunt kon zijn.”

Ik zei vroeger al eens lachend dat Jurgen een autistisch kantje had en de onderzoeken bevestigden dat Ruth

“Jurgen kreeg een jaar geleden de diagnose ASS, dat kwam tot uiting tijdens onze relatietherapie. Ik zei vroeger al eens lachend dat hij een autistisch kantje had en de onderzoeken bevestigden dat. We hebben toen echt heel grondig met elkaar gepraat, om elkaar te begrijpen, maar ik merkte dat ik Jurgen niet kon veranderen. En uiteindelijk wilde ik dat ook niet, Jurgen is mooi zoals hij is. Op zich deed die therapie deugd, we hebben elkaar op een goeie manier kunnen loslaten, ook al is dat pijnlijk en is dat niet wat je wil als je een gezin start.”

“Omdat we op een mooie manier uit elkaar zijn gegaan, is het nog mogelijk om samen te wonen in hetzelfde grote huis. Voor onze dochter is dat een enorme meerwaarde. Ik woon beneden, haar papa woont boven. Voorlopig is het een win-winsituatie. Het zou fijn zijn dat we als vrienden kunnen blijven afspreken, dat we nog samen dingen kunnen doen met onze dochter. Ik hoop van harte dat Jurgen terug gelukkig kan zijn in het leven waar hij voor kiest.”

