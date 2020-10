Ex-partners Eric (57) en Patricia (53) gingen elk hun eigen weg maar blijven hecht: “Samen met onze nieuwe partners en kinderen zijn we een grote familie”

In hun jeugdjaren werden Eric (57) en Patricia (53) een onafscheidelijk duo. Na hun huwelijk en de komst van de tweeling gingen hun wegen uit elkaar, maar oude liefde roest niet. Ze zijn nog goed bevriend, maar zijn blij met de scheiding. “Ik zou niet meer met Patricia kunnen samenleven, want ze kan vrij druk en ongeduldig zijn.” Hieronder lees je wat ze nog over elkaar te zeggen hebben. Alle andere artikels uit het dossier ‘Ex-files’ lees je hier

Patricia (53): “Ik kwam liever onder de mensen”

“Eric en ik waren jeugdliefjes. We woonden in dezelfde wijk, speelden als kinderen samen buiten en zaten in een toffe vriendenbende. Hij was de knapste van de groep en drie jaar ouder. Hij had ook al een brommertje. Ik keek naar hem op. Naast partners, waren we beste vrienden. Tijdens de weekends gingen we graag wandelen of klimmen in de Ardennen. We speelden ook even samen in een bandje.”

“Vlak na mijn studies verpleegkunde zijn we getrouwd. Een logische stap in onze relatie. De komst van onze tweeling zette wel wat druk op onze relatie. Als verpleegkundige begon ik ook een hele nieuwe vriendenkring uit te bouwen. Ik kreeg andere interesses dan Eric, die een stuk introverter is dan ik. Ik kwam liever onder de mensen. Stilaan begonnen onze wegen zich te scheiden.”

“Ik begon mezelf vragen te stellen bij het plaatje dat in mijn jeugd zo perfect leek. Was Eric wel de partner waarmee ik gelukkig oud kon worden? Ik kreeg het gevoel dat er nieuwe horizonten op mij lagen te wachten. Toen ik gevoelens kreeg voor een andere man, heb ik dat thuis eerlijk opgebiecht. Voor mijn dertigste waren Eric en ik uit elkaar. Mijn verdriet en schuldgevoel waren zo groot, dat ik te rade ben gegaan bij een psycholoog en een kinderarts.”

“Voor Eric ben ik altijd veel vriendschap blijven voelen. Oude liefde roest niet. Ik ben blij dat ik zo’n goede klik heb met zijn verloofde Mina. Samen met onze mannen en de kinderen vormen we één grote familie, die voor elkaar zorgt. Afgelopen zomer brachten we zelfs samen onze vakantie door aan zee. Ik ben ervan overtuigd dat Eric met Mina de vrouw van zijn leven heeft gevonden.”

Eric (57): “De schaarse vrije momenten vulden we elk apart in”

“Ik was zestien toen ik verliefd werd op Patricia. Een meisje uit de buurt. Ze was heel spontaan, zonder streken, vrij matuur. Hoe jong we ook waren, iedereen zag hoe gemeend het tussen ons was. We dachten: dit is voor altijd.”

“Ook al waren we soulmates, Patricia was wel altijd iets socialer. Ik ben na mijn studies in ploegen beginnen te werken in de chemie. Mijn werkritme was dus ook niet echt bevorderlijk voor mijn sociaal leven. Ik liep constant rond met een jetlag. Patricia had het daar moeilijk mee. De komst van onze dochters zette onze gespannen verhouding verder op scherp. Vanwege mijn wisselende werkuren kon ik zelf veel moeilijker meedraaien op het ritme van de kinderen. De schaarse vrije momenten gingen Patricia en ik elk op onze eigen manier invullen. Zij deed aan vechtsport, ik ging voetballen.”

“Een krabbel in haar agenda bevestigde mijn voorgevoel. Patricia had een ander. Toen ik haar hiermee confronteerde, ontkende ze het ook niet. In haar hart had Patricia al voor die andere man gekozen. Toen zakte de grond onder mijn voeten weg. Binnen de maand waren we uit elkaar en verhuisde ik naar een studio. Een verschrikking was het. Ik voelde me zo hard in de steek gelaten. In die periode stond onze verstandhouding onder hoogspanning. Gelukkig wist ik snel de knop om te draaien. Ik vond mijn draai met de kinderen. En het klikte ook wel met de nieuwe man van Patricia.”

“Achteraf bekeken was scheiden de beste beslissing. Ik zou niet meer met Patricia kunnen samenleven, want ze kan vrij druk en ongeduldig zijn. Karakters veranderen niet meer. Onze vriendschap blijf ik wel koesteren. Sommige ex’en reageerden nogal onvolwassen en jaloers op onze goede vriendschapsband. Gelukkig zit mijn verloofde Mina helemaal anders in elkaar.”

Jullie verhaal hier? Willen jij en je ex ook anderen inspireren met jullie verhaal? Stuur dan een mail met jullie gegevens naar exfilesnina@gmail.com, dan nemen wij contact op.

Lees ook:

Ex-partners Nathalie (54) en Charles (54) zijn gelukkig gescheiden: “Als ouders komen we beter overeen dan als koppel” (+)

Ex-partners Rudi (47) en Tamara (36) openhartig over wat hun relatie deed mislopen: “Hij bleef maar teruggaan naar zijn ex” (+)

Ex-partners Jurgen en Ruth wonen nog steeds in hetzelfde huis: “Dat is fijn voor onze dochter, maar ik voel de vriendschap nog niet” (+)