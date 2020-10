Evi (41) wacht al jaren tot haar minnaar voor haar kiest. Relatietherapeut Wim Slabbinck: “Je zit in de wachtkamer van de liefde”

Ik was al vele jaren een happy single mom – ik heb twee zoontjes die ik alleen opvoed – toen Arne in mijn leven kwam. Drie jaar geleden werden we door onze werkgevers samen op een project gezet, waardoor we twee dagen intens moesten samenwerken in het buitenland. Het klikte tussen ons. Hij vertelde over zijn gezin, ik over mijn leven als alleenstaande mama. We deelden veel interesses en ambities, kortom: een toffe match. Méér niet, want Arne was getrouwd. En van een getrouwde man blijf je af, heb ik altijd geleerd. (lachje) Hij is bovendien geen ‘adonis’, ik zou normaal nooit op zo iemand vallen. Maar na het afsluiten van ons project gingen we op onze laatste avond samen iets drinken in de hotelbar. En het werd één glas wijn te veel, waardoor we elkaar gekust hebben. ‘Ik ben bang dat ik verliefd ben geworden’, zei hij. Toen hij mijn gsm-nummer vroeg om contact te houden, weigerde ik. Zoals gezegd: hij was bezet, die kus was een dronken vergissing.”

“Maar eenmaal thuis kwam er al snel een bericht. Hij had mijn nummer via via gekregen. Er kwam ook een boeket bloemen. Hij dook plots op op plaatsen waarover ik hem had verteld, zoals mijn favoriete bar in de stad. Het charmeoffensief bleef niet zonder gevolg: ook ik kreeg vlinders in mijn buik, voor het eerst in zoveel jaren. Het werd al snel een affaire met alles erop en eraan. Twee maanden later biechtte hij thuis alles op. Hij vertelde zijn vrouw dat hij verliefd was op mij. Ik viel uit de lucht toen hij dat vertelde: ik vond het te snel. Te pril. Ik wilde geen huwelijk kapot maken. Maar tegelijkertijd was ik zó intens verliefd, dat ik hem ook niet kon afblokken.”

“Tot vijf keer toe is hij thuis vertrokken. Vijf keer beloofde hij me: ‘Deze keer kies ik écht voor jou.’ Maar elke keer is hij na een paar weken teruggekeerd naar huis. Naar zijn gezin. Wat ik ergens kan begrijpen, hoor. (stiller) Hij heeft ook kinderen, hé. Zijn vrouw is mentaal een wrak, hij durft haar echt niet achterlaten. Maar het kwetst me telkens zo hard, je wil niet weten hoeveel tranen ik om hem al heb gelaten. Telkens blokkeer ik hem op mijn gsm, zodat hij me niks kan sturen en ik niks van hem moet lezen. Ik probeer hem te negeren. Maar het is een gevecht tegen mijn gevoel. Mijn verstand zegt dat ik hem voor eens en voor altijd moet loslaten, mijn hart zegt iets helemaal anders. Ik ben zijn lichtpuntje in de duisternis, want hij is thuis niet gelukkig meer en had vóór mij ook al buitenechtelijke relaties. Maar die waren puur seksueel, in ons geval zijn er veel – té veel – gevoelens bij komen kijken. Hij is verslaafd aan mij, ik aan hem. Maar het is niet langer gezond voor me. Vriendinnen sporen me aan om hem te vergeten, ze zeggen dat ik ‘veel beter kan krijgen’, ze zetten me op Tinder en doen me daten. Maar het heeft geen zin. Andere mannen interesseren me niet. Ik wil enkel bij Arne zijn.”

“Mijn mailbox – de enige plek waar ik hem niet kan blokkeren – puilt nog wekelijks uit van de liefdevolle berichten. Hoe graag hij me ziet, en hoe hij zijn leven met mij wil spenderen. Maar waarom dóét hij dat dan niet? (fel) Ik heb stilletjes aan geen begrip meer voor zijn situatie. Want ík eindig elke keer alleen.”

“Een paar maanden geleden was hij thuis nog eens ontsnapt. Eén nacht brachten we samen door. We hebben geen oog dichtgedaan en praatten tot de zon opkwam. Het was heerlijk. De ochtend erna is hij terug vertrokken. Naar huis. Hoelang kan ik dit nog verdragen? Als hij thuis dan toch zo ongelukkig is, bij een vrouw die helemaal zijn type niet is, waarom kiest hij dan niet voluit voor mij? Wat begonnen is als een spannend avontuur, is op dit moment vooral een pijnlijk en miserabel verhaal. Ik ben intussen al heel wat mooie jaren van mijn leven aan het wachten … Tja, op wat, eigenlijk? Hoe trek ik hier een streep onder?”

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies: “Je zit in de wachtkamer van de liefde”

Wim Slabbinck: “Als het jouw wens is om hier een streep onder te trekken, is er maar één advies dat jou echt helpen kan: verbreek de banden tussen jou en Arne volledig. Zolang we digitaal of offline contacten hebben met iemand op wie we verliefd zijn, maakt ons brein dopamines (beloningshormoon, red.) aan. Dat zal ons stimuleren om nog méér contact met elkaar te gaan zoeken. Zo wordt de verliefdheid gevoed en onderhouden. Verliefdheid is wel degelijk een verslaving, en wanneer we in elkaars leven blijven opduiken in de vorm van berichten, mails of echte afspraakjes, zal het afkicken van die verliefdheid ook langer duren. Het is cruciaal om al het contact, al het digitale verkeer, inclusief mails, te blokkeren. Als we verslaafd zijn aan iets, moeten we datgene wat ons keer op keer verleidt, onbereikbaar maken. Korte pijn is dan de beste keuze.”

“Eventueel kan jij hem een laatste uitgebreide brief schrijven, waarin je meegeeft wat jullie affaire je geschonken heeft, waarom die zo belangrijk is geweest, maar ook: waarom je ze nu moet beëindigen. Het schrijven van zo’n brief is niet evident, weet ik; het is zelfs een heel moeilijke opdracht. Maar het kan je vooruit helpen om het afscheid concreter en duidelijker te maken. Vraag hem ook uitdrukkelijk om je niet meer te contacteren, zodat je jezelf eindelijk kan losweken van hem. Als hij je graag ziet, zoals hij zegt, moet hij ook jou kunnen loslaten.”

“Ik merk dat je zelf voort wil met je leven. Dat je niet langer in de wachtkamer van de liefde wenst te zitten met de magere troost dat je er nu en dan eens uit mag voor een nachtje samen. Daarna word je toch opnieuw geconfronteerd met de afstand die tussen jullie ontstaat, als hij terugkeert naar zijn gezin. Door beter te begrenzen waar jij naartoe wil, stel je de zaken naar Arne toe duidelijk: het is of een relatie met jou, of niets. Je bent het aan jezelf verschuldigd om hem voor die keuze te plaatsen. Ook al ken je wellicht zijn antwoord, want dat gaf hij je al een paar keer, door elke keer voor zijn vrouw te kiezen.”

“Het is in ons leven heel moeilijk om te verlangen naar iets wat we niet kunnen of mogen hebben. Het zorgt ervoor dat een geheime affaire altijd spannender en opwindender is dan een ‘gewone’ liefdesrelatie. Het afremmen van zo’n intense verliefdheid en het verwerken van dat gemis, is een proces dat maanden, soms jaren, vraagt. Hou daar rekening mee.”

“Het moeilijkste van jouw situatie is dat je hart je momenteel iets anders vertelt dan je brein. Dat is een heel herkenbaar dilemma, waar veel mensen met een affaire moeilijk mee om kunnen. Misschien is het nuttig om wat verder in je eigen toekomst te kijken. Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wil staan? Wat wil je bereiken, en welke keuzes zijn daarvoor nodig? Hoe zal je ervoor zorgen dat je je weer goed in je vel voelt, wat kan ervoor zorgen dat je hier goed van herstelt? Wie van je dierbaren kan jou helpen om je hierin te ondersteunen? Probeer wat te ‘daten’ en zie dit als een proces. Het is geen must om meteen iets te voelen voor een andere man, maar door met anderen te praten, kan je nieuwsgierigheid wel aangewakkerd worden. En dat kan het breken met Arne makkelijker maken.”

