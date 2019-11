Evenveel huwelijken als 5 jaar geleden SPK

13 november 2019

00u00 0 Seks & Relaties Het aantal nieuwe huwelijken blijft, na een kleine dip in 2013, al vijf jaar stabiel. In 2018 werd in Vlaanderen 25.509 keer het jawoord gegeven. Daarmee wordt nog steeds meer getrouwd dan er nieuwe contracten voor wettelijke samenwoning (23.098) worden afgesloten. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In 2018 waren bij twee op de drie huwelijken (66%) de beide partners nooit eerder getrouwd, in 13% van de gevallen waren beiden gescheiden. Sinds begin deze eeuw daalde het aantal niet- gehuwden dat koos voor een huwelijk wel aanzienlijk. In 2000 traden per 1.000 niet-gehuwden tussen 18 en 79 jaar er nog zo'n 30 in het huwelijk. Vorig jaar was dat aantal gedaald tot 22. Het grootst is de trouwbereidheid in delen van Limburg en West-Vlaanderen, met een uitschieter in het arrondissement Diksmuide.