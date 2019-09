Eva De Roovere eert de mannen in haar leven: “Het cliché dat een podium erotiseert is volgens mij waar” Eva De Roovere

27 september 2019

10u11

Seks & Relaties Elke week eert een bekende man of vrouw, het andere geslacht. Vandaag: singer-songwriter Eva De Roovere.

Dag NINA-lezers

In dit stuk ga ik voor jullie schrijven over mannen. De man. Ik twijfel. Hoe pak ik dit aan? Schrijf ik een emotioneel epistel over mijn positieve en/of negatieve ervaringen met mannen? Probeer ik op een psychoanalytische manier de verschillen en/of gelijkenissen tussen man en vrouw aan te tonen? Schrijf ik Carrie Bradshaw-gewijs over liefde en seks? Moeilijk. Ik ben een muzikant, dus misschien moet ik het gewoon over mijn mannelijke collega’s hebben … Muzikantenmannen zijn namelijk een interessant ras. Ze zijn bijna allemaal nogal populair bij het andere geslacht. Het cliché dat een podium erotiseert, is volgens mij waar. Je kan als publiek tijdens een optreden rustig de tijd nemen om die mannen op dat podium een voor een te scannen: de zanger met zijn prachtige stem (wat moet het fijn zijn om urenlang met hem te bellen), de toetsenist met zijn lyrische spel (die is zeker en vast heel romantisch), de gitarist met zijn vingervlugheid en zijn instrument ter hoogte van zijn kruis (waarschijnlijk erg goed in bed), de bassist die alles aan mekaar lijmt (daar kan je volgens mij echt op bouwen), de drummer die verstopt zit achter zijn drumstel, maar wel de touwtjes in handen heeft (met zo’n ritmegevoel kan het niet anders of dat is een geweldige danser).

Ik maak er een beetje een karikatuur van, maar ik weet zeker dat sommigen onder jullie al weleens zulke gedachten gehad hebben tijdens een optreden van hun favoriete band. En ergens geef ik jullie gelijk: het zijn goeie mannen, de muzikanten. Om samen muziek te maken moet je sensitief zijn, je kwetsbaar durven op te stellen, een grote eigenheid hebben en niet bang zijn om daarmee naar buiten te komen, beoordeeld en veroordeeld durven worden, compromissen kunnen maken, sociaalvoelend zijn en mee zijn met trends, fantasievol, creatief en speels zijn. Kortom: ze hebben veel. Veel wat maakt dat vrouwen gek op hen zijn. En terecht. Maar ...

Om het zelfvertrouwen te hebben om op een podium te kunnen staan, heb je nogal een groot ego nodig. Inderdaad, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. We hebben allemaal een ego en er zijn veel mensen die een goed contact hebben met hun ego. Het in de hand hebben, zeg maar. Niet iedereen kan dat zomaar, en geef toe: als je een paar keer per maand door een honderd- of duizendtal mensen bejubeld wordt, maakt dat je best een beetje hoogmoedig soms. Zo ook onze muzikantenman. Al te vaak denkt hij dat hij onmisbaar is, enig in zijn genre, beter dan andere collega’s. Hij staat snel klaar met zijn mening over een nieuw album van die, een liveconcert van deze, een interview met zus, een roddel over zo.

Om maar te zeggen: ja, ze zijn sexy. Ja, ze zijn stoer. En soms zelfs een beetje onmisbaar. Maar het blijven mannen … ;-)