Erotische fantasieën uit de taboesfeer: “Soms droom ik dat ik een man word tijdens het vrijen”

Fantaseren doen we allemaal, maar erover babbelen? Dat durven we niet. Om erotiek los te koppelen van schaamte, interviewden creator Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede meer dan 300 mensen over hun seksuele verlangens. De getuigenissen bundelden ze in het boek ‘Yes Please’, en wij gaven je de voorbije dagen alvast een voorsmaakje . Vandaag geven twee vrouwen hun ultieme fantasie toe: de ene droomt dat ze een penis krijgt, de andere dat ze Cleopatra is.

Seks is tegenwoordig overal. Media, reclame en kunst slaan ons dagelijks om de oren met blote lijven, gratis vibrators en tips om nog heftiger orgasmen te krijgen. Relaties zijn er in alle kleuren. Mensen daten, hebben onenightstands, houden het casual, gaan uit elkaar en beginnen weer op nieuw. Daartegenover staat dat kwetsbaarheid een groeiend taboe is. Wel 97% van de mensen fantaseert. Maar delen waar je naar verlangt of waar je over fantaseert, vraagt om kwetsbaarheid. Je legt immers je innerlijk bloot. En dat doen we niet zo snel.

Dat blijkt althans uit het onderzoek van Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede. Maar liefst 1 op de 4 mensen schaamt zich voor z’n erotische fantasieën. Om daar verandering in te brengen, heeft het duo mensen geïnterviewd. Jawel, over hun diepste fantasieën. Het resultaat daarvan kan je lezen in het boek ‘Yes Please’. Én hier, want wij geven alvast een preview.

Tamara fantaseert over erotische flexibiliteit

“Ik ben ergens - dat kan overal zijn - en er legt iemand een hand in mijn nek. Het is een man, een vreemd type, en niet de klassieke witte Belg. Die hand in mijn nek maakt me ongelofelijk geil, omdat het zoveel belofte inhoudt. We komen bij mij thuis terecht, in een veilige omgeving, en dan domineert die man me heel erg. Hij laat me alle hoeken van de kamer zien en er is een zeer uitgebreid voorspel. Hij streelt met zijn duim mijn ruggengraat, kneed mijn borsten vrij hardhandig, streelt me uitgebreid en zoent mijn nek.”

“Ik zie zelden een gezicht, maar voel wel een groot lijf. Hij is groot, gespierd, behaard. Ik voel zijn erectie in mijn rug en dat vind ik superlekker. Hij zegt dat hij me mooi vindt en dat ik een lekker lichaam heb. Terwijl hij met me bezig is, kreun ik. Hij is de baas, maar op een aangename manier. Hij dwingt niet maar hij neemt wel initiatief en weet duidelijk wat hij wil. Hij wil mij.”

“Dan draaien de rollen om en verandert de man-vrouw rol. Ik word de dominante van de twee. Soms word ik een man en soms blijf ik een vrouw en krijg ik een ongelofelijke penis. De man blijft soms een man en verandert soms in een vrouw. Als hij in een vrouw verandert, zie ik een echte vrouw met brede heupen, met mooie borsten en een smalle taille: een gezonde vrouw. Een vrouw waar pak aan is, zoals we zeggen in West-Vlaanderen. Ondertussen heb ik ook nog mijn borsten en een penis waar ik vanalles mee kan doen. Die vrouw geniet daar ongelofelijk van. Ik plaag door te suggereren dat ik haar ga penetreren en dan wacht ik toch nog een beetje en streel haar. De fantasie heeft op dit punt iets vrolijks, iets speels. Er zit ook wel humor in. En het gevoel van versmelten, gewild zijn en zelf willen, elkaars lijf graag zien en elkaar op alle mogelijke manieren willen strelen, likken en zoenen.”

Celine beeldt zich in dat ze Cleopatra is

“Tijdens de seks zie ik wel eens dingen voor me. Dan zie ik de handelingen die mijn vriend en ik daadwerkelijk doen, maar in een andere soort setting. Ik kan Cleopatra zijn die ergens druiven gevoerd wordt of als een 18e-eeuwse vrouw één of andere Victoriaanse jurk aan hebben – van die beelden die je hebt in geschiedenisboeken of als een setting van een kostuumdrama. Dat komt dan in één keer op in m’n hoofd.”

“Als ik met mezelf zou spelen, zou ik die beelden niet opwindend vinden, maar tijdens seks komen ze wel terug. Soms schieten ze tijdens seks door mijn hoofd en dan denk ik achteraf, ‘Wat was dát?’. De beelden zijn ook heel cliché, zoals je dat ziet in hele slechte films: wanneer ik mezelf als Cleopatra zie, ben ik midden in een piramide, en daar is een soort ruimte met veel overdadige schalen met eten. Het is een soort decortje met twee spelers, waarvan ik er één ben.”

“Soms zie ik ook beelden met dieren; leeuwen en dat soort dingen. Als een soort oerbeeld dat in me opkomt. Het is soms ook echt een flits vlak voordat ik klaarkom. Dan zie ik opeens dieren die seks hebben. Het is dan helemaal zwart en ik zie alleen die twee leeuwen die seks hebben. Misschien komen ze ook wel klaar. Komen leeuwen klaar? Nu ja, in mijn fantasie wel.”

