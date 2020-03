Erotische fantasieën uit de taboesfeer: "Ik wil dat iemand de leiding neemt en me de kleren van het lijf scheurt”

Seks & Relaties Ik fantaseer, jij fantaseert, wij fantaseren. Het is een vervoeging als een ander, maar toch eentje die we moeilijk luidop uitspreken. Ook al doen we het allemaal. Om erotiek los te koppelen van schaamte, interviewden creator Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede meer dan 150 mensen over hun seksuele verlangens. De getuigenissen bundelden ze in het boek ‘Yes Please’, en wij geven alvast een voorsmaakje.

Seks is tegenwoordig overal. Media, reclame en kunst slaan ons dagelijks om de oren met blote lijven, gratis vibrators en tips om nog heftiger orgasmen te krijgen. Relaties zijn er in alle kleuren. Mensen daten, hebben onenightstands, houden het casual, gaan uit elkaar en beginnen weer op nieuw. Daartegenover staat dat kwetsbaarheid een groeiend taboe is. 97% van de mensen fantaseert. Maar delen waar je naar verlangt of waar je over fantaseert, vraagt om kwetsbaarheid. Je legt immers je innerlijk bloot. En dat doen we niet zo snel.

Dat blijkt althans uit het onderzoek van Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede. Maar liefst 1 op de 4 mensen schaamt zich voor z’n erotische fantasieën. Om daar verandering in te brengen, heeft het duo mensen geïnterviewd. Jawel, over hun diepste fantasieën. Het resultaat daarvan kan je lezen in het boek ‘Yes Please’. Én hier, want wij geven alvast een preview.

Marjan fantaseert over meerdere mensen

“Wanneer ik op een festival ben, voel ik me altijd heel vrij. De meeste mensen, denk ik. Omdat je helemaal mag zijn wie je bent en doen waar je zin in hebt. Ik heb ook altijd heel veel touche wanneer ik op een festival ben, misschien omdat ik er dan meer open voor sta en spannende dingen opzoek. Daarom fantaseer ik erover om op een festival een trio te hebben met twee mannen die ik tegenkom op het festivalterrein. Twee grote, afgetrainde mannen die gewoon echt hot zijn.”

“Ik zie een scenario voor me waarin het allemaal heel stapsgewijs gaat. Onderweg naar de tent beginnen ze al een beetje aan me te zitten. Het is midden in de nacht wanneer we aankomen op de camping. Omdat iedereen aan het dansen is op het festival, is er niemand en hebben we alle privacy. In de tent hangt er een superrelaxte, ongedwongen sfeer en door de aanwezigheid van die twee hele mannelijke mannen voel ik me super vrouwelijk.”

“De seks is heel gelijkwaardig en ik voel me heel erg in charge over mijn eigen stuk – en zij respecteren me daarin. Want anders kan het wel heel intens zijn, twee van die fysiek sterke mannen en één vrouw… Ik wil echt als een team samen spelen, zodat ik me helemaal kan overgeven aan de situatie. In mijn fantasie zie ik ook schimmen voor me, zoals je vroeger in de tent van die schaduwspellen deed. Ik zie hun lekkere, sterkte lijven en beelden van torso’s en hun harde pikken, maar ook de sensualiteit van die schaduwen en aanrakingen. Ik zie dat lichtspel en die flitsen van lichaamsdelen meer dan de specifieke handelingen die we doen. Ik denk dat ik ook meer opgewonden raak van de suggestie van allerlei dingen van dan echt hard beukwerk en penetreren.”

Wimke fantaseert over macht, controle en ruwe seks

“Ik heb geen verkrachtingsfantasieën, maar wel fantasieën over dat ik hard aangepakt word. Dat iemand de leiding neemt, de kleren van mijn lijf scheurt, me oppakt, me op tafel legt, me totaal neemt. Voor, achter, alles. Maar ik wil wel aangekeken worden. Er moet contact zijn en het moet niet als power play voelen. Hij moet me niet slaan, in mijn gezicht klaarkomen of me het gevoel geven onderdrukt te worden. Er is een fine line tussen de leiding nemen, weten wat je doet en mij alle hoeken van de kamer laten zien, of me pijn willen doen.”

“Eens was er iemand die tijdens seks aan mijn haren trok en men keel vastgreep. Dat voelde alsof hij dat in een filmpje had gezien en dacht dat dat fijn was. Maar ik heb ook wel eens echt harde seks met iemand gehad en die greep mij bij mijn keel en dat was zó lekker. Maar hij deed dat vanuit een totaal andere invalshoek.”

“Ik denk dat in de #MeToo-discussie de gesprekken niet alleen moeten gaan over consent, maar ook over intentie. Als je goed weet welke intentie je hebt, dan is zoveel geoorloofd. Dan mag je zoveel met me doen. Helaas zijn er zijn maar heel weinig mensen die dat begrijpen en ik kan dit niet bij mezelf doen. Daarom verlang ik er enorm naar dat iemand mij helemaal openbreekt. Dat ik totaal los kom te staan van alle conventie, alle normen en wetten, en dat iemand mij in volledige extase brengt. Mij totaal laat verdwijnen.”

Het boek ‘Yes Please’ ligt vanaf dinsdag 3 maart in de winkelrekken, € 20,99.