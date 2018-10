Erotiek met een knipoog: seksuologen Kaat Bollen en Sara Taels lanceren nieuw concept Margo Verhasselt

16 oktober 2018

09u53 0 Seks & Relaties Seksualiteit: het is een onderwerp dat werkelijk overal is, maar waar toch nog heel wat taboe rondhangt. Als er bij vrouwen over seks gepraat wordt, kleuren nog heel wat wangen spontaan rood. Daarin willen seksuologen Kaat Bollen en Sara Taels verandering brengen met hun nieuw concept; Ladies Night Homeparties.

Kaat Bollen en Sara Taels zijn twee seksuologen die een passie delen: seksualiteit bij vrouwen van alle leeftijden stimuleren. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat een goed seksleven een grote impact heeft op het welzijn van iedereen. Juist daarom introduceren ze nu 'Ladies Night Homeparties', een laagdrempelige en aangename manier om mensen in aanraking te brengen met seksualiteit.

Maar wat is Ladies Night Homeparties nu precies? Ladies Night is een homeparty voor dames waar seksspeeltjes worden verkocht en waar seksuele voorlichting wordt gegeven op volwassenen niveau. Denk: van de lengte van de vagina tot het puntje van de clitoris. Geen onderwerp wordt uit de weg gegaan.



Ladies Night werd in 2004 opgericht in Nederland om vrouwen meer seksueel bewust te maken. Yvonne Ubbink, de oprichtster, merkte op dat vrouwen zich vaak schaamden wanneer het thema ter sprake kwam. Het was een tijd waarin seksspeeltjes voornamelijk gekocht werden door mannen omdat ze dachten dat hun vrouw dat wel leuk zou vinden. Samen met de bekende serie 'Sex and the City' verlaagde Ladies Night de drempel om erotische speeltjes toegankelijk te maken voor vrouwen.

14 jaar later is Ladies Night uitgegroeid tot de grootste en gezelligste Nederlandse homepartyorganisatie met erotische artikelen. Gezelligheid, kwaliteit, bereikbaarheid, communicatie en service zijn van essentieel belang. Dat concept brengen de twee dames nu ook naar België. Bij Ladies Night is het de bedoeling dat elke vrouw haar seksuele identiteit ontdekt. Het tovert een glimlach op het gezicht en dat is wat een Ladies Night party ook brengt, erotiek met een knipoog.

WIN

Speciaal voor NINA geven Sara en Kaat een Ladies Night Homeparty weg. Wil jij Kaat en Sara over de vloer krijgen voor de speciale Nina Ladies Night? Waag dan hier je kans!

Zelf een avond boeken? Dat kan via de website of via e-mail, info@ladiesnight.be.