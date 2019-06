Er gelukkig uitzien op Instagram helpt je relatiebreuk niet vooruit Margo Verhasselt

13 juni 2019

10u03 2 Seks & Relaties Acteur Bradley Cooper en model Irina Shayk hebben er de brui aan gegeven. Het glamourkoppel was sinds 2015 samen, kreeg een dochtertje, maar besloot na 4 jaar toch om de handdoek in de ring te gooien. Met als resultaat: heel wat zwoele selfies van Irina op Instagram. Maar is het een goed idee om enorm veel gelukkige kiekjes van jezelf op sociale media te zwieren na een relatiebreuk?

We maken ons er bijna allemaal schuldig aan: een kiekje van onszelf de wijde wereld insturen na een break-up. Hoe ziet zo'n foto er dan meestal uit? Erg gelukkig, omringd door vrienden of zelfs door een mogelijke nieuwe partner. Maar je kan toch beter twee keer nadenken voor je die foto van jezelf op romantische strandwandeling in het gezicht van je ex wrijft.

Je sterker voordoen dan je bent na een break-up is niets nieuws, maar in tijden van sociale media doen mensen dat vooral online. “Een connectie behouden met je exen op sociale media en hen bombarderen met een vals gevoel van geluk of tonen dat je er enorm goed uitziet, is een populair fenomeen”, legt Kris Ruby, social media expert uit. “Na een relatiebreuk willen mensen echt aantonen dat het goed met hen gaat.”

Maar denk even na: zou jij van gedacht veranderen na het zien van je ex op een jetski? Meestal zorgt zo'n kiekje juist voor een omgekeerd effect.

Maar hoe pak je zo'n relatiebreuk online nu juist aan? Professor psychologie Elke Van Hoof (VUB) geeft raad

De ‘acute’ fase na een relatiebreuk duurt volgens Van Hoof zo’n vier weken. Die weken zijn vaak het moeilijkst. Daarna is het belangrijk dat je de draad opnieuw oppikt en even focust op jezelf. “Het is belangrijk dat je de nodige afstand bewaart na een break-up, omdat je nieuwe grenzen moet ontwikkelen. Je hebt nood aan een nieuwe identiteit”, legt de psycholoog uit. “Het hangt van de situatie af of je nog bevriend kan zijn met een ex en van wie de beslissing nam. Kwam de breuk er na gezamenlijk overleg? Dan is een vriendschap mogelijk volgens mij. Vaak zie je ook dat mensen al uit elkaar waren gegroeid en meer een vriendschap dan een liefdesrelatie hebben. Maar we moeten onthouden dat scheiden altijd doet lijden.”

Wat met het internet?

Is het plots ingewikkeld? Laat je dat dan ook aan je volgers weten? Moet je al jullie foto’s verwijderen? In het digitale tijdperk moeten we haast twee keer uit elkaar gaan. Een keer in het échte leven en een keer virtueel. “Je moet een sluimerperiode inlassen, zodat je hersenen de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie”, stelt Van Hoof. “Het probleem is eigenlijk dat wanneer je samen bent, je geënt bent op elkaar en dan komen er regelmatig grote pieken oxytocine vrij, wanneer je elkaar ziet. Daarom is het belangrijk om een periode in te lassen om die prikkels niet meer te krijgen.”