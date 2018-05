En plots val je voor een vrouw, wat als ... je geaardheid verandert? Anke Michiels

08 mei 2018

14u07 0 Seks & Relaties Na een lang huwelijk als een blok vallen voor een vrouw. Of na ettelijke relaties met mannen ontdekken dat vrouwen zoveel beter bij je passen. Het overkwam NINA-lezeressen Katrien, Mieke en Iris. Kan je geaardheid zomaar veranderen? Seksuoloog Wim Slabbinck is formeel: «Het kan iederéén overkomen. Zeker vrouwen.» Just so you know.

«Ik had nooit gedacht dat ik voor de vrouwen kon zijn», vertelt Mieke (52). «Ik ben jong getrouwd, maar die relatie liep mis. Daarna had ik nog enkele relaties, en ik trouwde zelfs voor een tweede keer. Mijn man en ik hadden meer dan tien jaar een goeie relatie, we waren elkaars beste vrienden. Maar hij kreeg erectieproblemen, wat mij – zo stelde ik vast – verrassend goed uitkwam. (lacht) Op mijn vijftigste schoot ik plots wakker: wil ik dit voor de rest van mijn leven? Het was een moeilijke beslissing, maar ik koos ervoor om bij hem weg te gaan en mijn gevoel te volgen. Ik ging daarna tamelijk actief op zoek naar een vrouw. De eerste keer voelde alsof ik nooit iets anders gekend had. Ik wist ook direct: ik ga nooit nog terug naar een man. Dit is onomkeerbaar. Een seksuele relatie met een vrouw ligt mij zoveel beter dan met een man. Terwijl ik vroeger nooit lesbische gedachten gehad heb, ik kon me ook totaal niet associëren met lesbiennes. Mijn omgeving reageerde goed, behalve mijn ouders. Dat vond ik in het begin moeilijk, maar ik heb me daarbij neergelegd. Het is tenslotte mijn leven.»

Seksuoloog Wim Slabbinck ként de verhalen. Hij ziet ze regelmatig passeren in zijn praktijk. Kan seksuele geaardheid zomaar veranderen? Dat is de hamvraag. «We zijn geneigd om seksuele oriëntatie te zien als een hokje, als een vaststaand feit. Maar de realiteit is niet zo evident», weet Slabbinck. «Geaardheid moet je veeleer zien als een continuüm: niet alleen je ‘voorkeur’ bepaalt je oriëntatie. Het gaat dus zeker niet alleen over gevoelens, maar ook over gedragingen, fantasieën en over de ervaringen die je opdoet. Stel, een vrouw heeft slechte seksuele ervaringen met een man. Die kan zich daarna op vrouwen richten – zonder dat ze daarvóór ooit al lesbische gevoelens gekend heeft. Er bestaan steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat gevoelens en gedragingen lang niet altijd in dezelfde richting wijzen. In onze maatschappij spreken we al te vaak met de ‘uit de kast komen’-metafoor. Maar er ís helemaal geen kast. We zitten allemaal in dat conti­nuüm. De meesten onder ons maken het niet mee dat ze van richting veranderen, maar het kan werkelijk zo goed als iedereen overkomen. Het is zeer menselijk. We zijn allemaal in de eerste plaats ‘mensen’, en daarna pas man of vrouw.»

