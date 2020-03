Emoties hebben geuren: mannen ruiken of een vrouw opgewonden is Roxanne Wellens

05 maart 2020



Bron: Mind Body Green 0 Seks & Relaties Je hoort wel vaker dat mannen visueel zijn ingesteld. Maar wist je dat geur ook belangrijk is? Je hoort wel vaker dat mannen visueel zijn ingesteld. Maar wist je dat geur ook belangrijk is? O nderzoek van de universiteit van Kent suggereert dat mannen het ruiken wanneer een vrouw opgewonden is. Eerder onderzoek stelde dat emoties zoals blijdschap of verdriet ook een geur hebben. Dat heeft alles te maken met zogenaamde ‘chemosignalen’.

Mensen kunnen, net zoals dieren, communiceren via geuren. Een vorige studie wees al uit dat vrouwen zin kregen door het zweet van opgewonden mannen. Nu testte de universiteit van Kent ook het omgekeerde. Psycholoog Arnaud Wisman deed drie experimenten met zweetstalen van vrouwen die geen hormonale contraceptie gebruikten. Hij nam stalen wanneer ze zin hadden in seks, en hij nam er ook op een later moment, wanneer ze niet opgewonden waren. Vervolgens liet hij de stalen ruiken aan mannen. Volgens Wisman zouden ze onbewust in staat zijn om het verschil in geur te herkennen.

De rol van geur

In het eerste experiment vonden mannen het zweet van een opgewonden vrouw aantrekkelijker dan het neutrale, wanneer ze het op een schaal van 1 tot 7 moesten beoordelen. Uit het tweede experiment bleek dat ze zelf ook meer opgewonden werden van de zweetgeur van een hitsige vrouw. Experiment nummer drie testte uit of blootstelling aan de zweetgeur van de opgewonden vrouwen ervoor zorgde dat mannen langer naar foto’s van schaars geklede dames in verleidelijke poses zouden kijken, wat zo bleek te zijn.

“Seksueel verlangen zou dus meer omvatten dan we kunnen zien”, zeg Wisman. “We hopen dat onze resultaten verder onderzoek aanmoedigen, zodat we de rol van geur in menselijk contact beter kunnen begrijpen.”

Wanneer vrouwen opgewonden zijn, zouden ze een bepaald ‘chemosignaal’ uitzenden, dat mannen dan weer opgewonden maakt. ‘Chemosignalen’ zijn stofjes die we aanmaken bij een bepaalde gemoedstoestand, en dan worden verspreid via ons zweet. Een studie uit 2011 vond zelfs dat mannen seksueel konden afknappen op de geur van vrouwelijke tranen.

Evolutionaire verklaring

Waarom we kunnen communiceren via geuren, zou volgens de studie gedeeltelijk te verklaren zijn vanuit de evolutie. Een ervaring die iemand bang maakt, veroorzaakt bijvoorbeeld een zweetgeur die een vecht-of-vluchtreactie in anderen teweeg brengt. Dat stelt hen in staat om op potentiële bedreigingen te reageren op een manier die hun kans op overleven vergroot.