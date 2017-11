Elke dag 40 aangiften van emotioneel misbruik KV Bieke Cornillie

06u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Thinkstock Met de campagne #vertederdvernederd wil vzw Zijn aandacht voor de problematiek. Seks & Relaties Elke dag doen in ons land 40 mensen aangifte van emotioneel misbruik in hun relatie. Gemiddeld stappen slachtoffers pas na 35 incidenten naar de politie. Omdat het misbruik onzichtbaar is en de bewijslast miniem, blijven klachten vaak zonder gevolg.

In tegenstelling tot misbruik met fysiek geweld, blijft emotioneel misbruik dikwijls onder de radar. Nochtans "ondergraaft emotioneel misbruik geleidelijk aan het normale functioneren en zelfvertrouwen van slachtoffers", zegt de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn.

Soms duurt het meer dan twee jaar voor slachtoffers - mannen en vrouwen - hulp zoeken. zo blijkt uit cijfers van de organisatie. Daarom start de Beweging Tegen Geweld nu de campagne #vertederdvernederd, waarmee ze het "taboe" wil doorbreken.

Gekleineerd en gecontroleerd

Mensen in een manipulatieve relatie worden systematisch gekleineerd. Hun partner probeert de bewegingsvrijheid te beperken en isoleert hen van vrienden en familie.

Slachtoffers worden soms dwangmatig gecontroleerd. De partner checkt dan sms'en, mails en wil altijd weten waar de ander is. Ook dreigen - met bijvoorbeeld het einde van de relatie, het hoederecht over de kinderen en zelfs zelfmoord - is een duidelijk kenmerk van emotioneel misbruik.

Hoewel er jaarlijks 10.000 tot 15.000 aangiften binnenlopen, kan de politie weinig doen. Ze maakt een pv op en stuurt slachtoffers door naar slachtofferhulp, maar de klachten worden dikwijls geseponeerd.

Maatschappelijk probleem

Beweging tegen Geweld lanceert deze campagne op de Internationale dag tegen intrafamiliaal geweld omdat het probleem vrij onzichtbaar is. "In tegenstelling tot misbruik met fysiek geweld, zijn de gevolgen niet altijd zichtbaar. Emotioneel misbruik slaat diepe wonden en creëert trauma's. Omdat er zelden fysieke "bewijzen" zijn, is het voor slachtoffers extra moeilijk om hulp in te roepen.

Emotioneel misbruik is de meest verdoken en manipulatieve manier van partnergeweld en vormt een maatschappelijk probleem", klinkt het.

Beweging tegen Geweld lanceert vandaag een website met een onder andere een toolbox en een zelftest.