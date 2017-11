Eerste keer seks op 16, zoenen op 14: jeugd niet zo losbandig als gedacht ND

Die jeugd van tegenwoordig duikt zomaar met iedereen de koffer in? Een enquête van vzw Jong en Van Zin bij 1.000 jongeren tussen 16 en 18 jaar ontkracht dat stereotype. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft nog geen seks gehad, en de grote meerderheid is geen voorstander van losbandige seks.

Waar het in de publieke opinie klinkt dat jongeren steeds losbandiger worden, geeft een enquête van vzw Jong en Van Zin het tegendeel aan. Op een schaal tussen losbandig en conservatief, leunt het merendeel van de 1.000 ondervraagde jongeren tussen 16 en 18 jaar eerder bij de conservatieve kant aan.

Seks op 16, zoenen op 14

55,7% van de ondervraagden heeft nog geen seks gehad. De ideale leeftijd daarvoor vinden de meesten 16 jaar, kussen doen ze gemiddeld voor het eerst als ze 14 zijn. Ook tussen de lakens zelf blijken de jongeren vrij conservatief. Ze doen enkel waar ze zich goed bij voelen en daar komt weinig 'kinky stuff' bij kijken.

Jongeren uit het beroepsonderwijs, kinderen van gescheiden ouders en kinderen die in een stad naar school gaan, hebben gemiddeld iets vroeger seks. De vzw wil nog op zoek gaan naar een verklaring hiervoor.

Weinig one-night stands

Een bescheiden 1 op de 5 jongeren had een eerste keer seks met iemand waarmee ze geen relatie hadden. 77% van de jongeren vindt het daarenboven not done om het bed in te duiken met iemand die ze dezelfde dag hebben leren kennen. De helft is geen voorstander van kussen met een onbekende. Jongens blijken wel een stuk losbandiger dan meisjes, en zij zullen er sneller hun missie van maken om meisjes te 'scoren'.