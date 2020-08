Eenzaam sinds corona: 1 op de 2 singles verliest de hoop om nog iemand nieuw te leren kennen LDC

30 augustus 2020

11u36 4 Seks & Relaties Of je nu single, pril verliefd of jaren getrouwd bent. Sinds corona wordt de liefde op de proef gesteld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE. De radiozender start zondagavond een gloednieuw programma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

Wat is de impact van de coronacrisis op je relatie? Die vraag werd gesteld aan een heleboel Vlamingen. Wat blijkt? Vooral singles zijn de pineut. Zo’n 70 procent vindt dat het veel moeilijker is geworden om nu een partner te vinden. Meer zelfs: ongeveer de helft (54 procent) heeft de hoop volledig opgegeven om nog iemand nieuw te leren kennen.

Singles hebben zelf ook het gevoel dat de coronacrisis voor hen moeilijker is dan voor mensen in een relatie (65 procent zegt dat) en 46 procent is veel minder vaak op date gegaan dan daarvoor. En dat laat zich ook voelen in het koppeke. 25 procent voelt zich eenzamer dan voor de crisis, 24 procent voelt zich ongelukkiger. Vier op de tien hebben meer nood aan een partner dan voor de start van de pandemie.

In een relatie

Bij koppels lijkt het over het algemeen iets beter te gaan. Acht op de tien zijn gelukkig met hun partner in deze coronatijden, en beschrijven hem of haar als de ideale partner. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is. Ze missen het ook om samen leuke dingen te doen (41,7 procent), vinden het jammer dat de partner minder initiatief neemt (25 procent) en hebben nood aan meer tijd voor zichzelf (21,2 procent). Opvallend: 28 procent van de bevraagden snakt naar een pauze van de partner. Zelfs bij mensen die héél tevreden zijn over hun relatie, blijft dat 20 procent. Als de crisis nog lang duurt, zullen ook die relaties wellicht onder extra druk komen.

Een kwart twijfelt wel eens aan z’n relatie

Omdat we dicht op elkaars lip zitten, zorgt dat bij sommigen voor troubles in paradise. Meer ruzie (10 procent). Minder tedere momenten samen (15 procent). Meer spanningen (12 procent). Een kwart twijfelt wel eens aan zijn relatie. 7 procent denkt er vaker aan om hun partner te verlaten, en dat zijn vooral mensen met kleine kinderen. 16 procent heeft sinds corona beseft dat deze partner ‘niet voor het leven is’, en dan gaat het vooral om jongeren (20 procent), 55-plussers (10 procent) en mensen die al meer dan twintig jaar samen zijn (13 procent).

En in bed?

Niet alleen de romantiek, ook ons seksleven heeft te leiden onder corona. Vooral singles trekken aan de alarmbel. Zij geven hun seksleven 3,7 op 10, en meer dan de helft buist z’n seksleven zelfs. Mensen in een relatie geven een gemiddelde van 6,4 op 10. Eén op de vijf buist z’n seksleven.

Zondagavond gaat Tess Goossens dieper in op deze cijfers, samen met seksuologe en relatiebemiddelaar, Rika Ponnet. ‘Love, Sex en Drama’, elke zondag van 19 tot 21 uur.