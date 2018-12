Eens een bedrieger, altijd een bedrieger? Enkele relatie-experts over vreemdgaan

Nele Annemans

10 december 2018

12u55

Bron: Health 2 Seks & Relaties Bedrog, helaas komt het erg veel voor en betekent het vaak het einde van een relatie. Want ‘eens een bedrieger, altijd een bedrieger’, toch? Niet altijd, zeggen enkele relatie-experts. Ze geven uitleg waarom mensen bedriegen en hoe je relatie bedrog kan overleven.

Waarom mensen bedriegen

Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen ontrouw zijn. “Vaak gaat iemand vreemd, omdat hij iets mist in zijn huidige relatie zoals emotionele intimiteit, seks of bevestiging”, vertelt sekstherapeute Sari Cooper. “Een andere reden waarom mensen ontrouw zijn, is omdat de passie gedoofd is in hun huidige relatie. Om opnieuw het gevoel van lust te ervaren, gaan ze dan op zoek naar een andere relatie. Een affaire kan ook wijzen op een verlangen naar verandering, omdat iemand zich niet gelukkig voelt in de relatie of in zijn of haar leven. Soms bedriegen mensen ook, omdat ze een andere soort seks willen dan ze hebben met hun huidige partner. Ze denken dan dat hun partner niet op hun seksuele fantasieën zal willen ingaan, waardoor ze op zoek gaan naar iemand anders om ze te vervullen. Ook emotionele verwaarlozing kan leiden tot ontrouw. Als een van de twee heel veel werkt of erg weinig aandacht heeft voor de andere bijvoorbeeld.”

De tweede kans

Als je met iemand aan het daten bent die in het verleden ontrouw was, ga er dan niet meteen van uit dat die je ook zal bedriegen. “Sommige mensen die hun partner bedrogen hebben, schamen zich erg en walgen zelfs een beetje van zichzelf”, aldus Cooper. Ze zegt ook dat die mensen er goed aan doen om hierover met een professional te praten, zodat ze samen naar manieren kunnen zoeken om te voorkomen dat hun gedrag zich herhaalt in de toekomst. Volgens relatie-expert Terri Orbuch is het ook mogelijk dat mensen veranderen. “Ik ben ervan overtuigd dat je gedrag in het verleden de beste voorspeller is voor je gedrag in de toekomst, maar ik geloof niet in de stelling ‘eens een bedrieger, altijd een bedrieger’. Mensen kunnen nieuwe patronen of gedragingen aanleren, ze kunnen leren om beter te communiceren met hun partner over hun verwachtingen en behoeften en zo voorkomen dat ze hun partner gaan bedriegen. Het is dus niet omdat je ooit eens een fout beging dat je die ook in de toekomst nog eens gaat maken.”

Opnieuw vertrouwen opbouwen

Als je onlangs bedrogen bent, weet dan dat je relatie kan herstellen van bedrog. “Het herstellen van vertrouwen is een van de moeilijkste, maar wel belangrijkste taken voor een koppel waarbij overspel is gebeurd”, vertelt psycholoog Rachel Needle. “Soms kan een relatie zelfs sterker worden na een affaire, zeker als beide partners daarna eerlijk zijn tegen elkaar en leren om beter te communiceren.” Orbuch is het daarmee eens. “Vertrouwen is moeilijk om opnieuw op te bouwen, maar het is wel mogelijk.” Toch raadt ze aan om aan te kloppen bij een therapeut. “Hoewel je je partner misschien wel kan vergeven, is het vaak moeilijk om te vergeten. Een therapeut kan dan samen met jullie op zoek gaan naar een manier om het vertrouwen in elkaar terug te winnen.”

Needle raadt ook aan om te blijven communiceren met je partner en regelmatig jullie behoeften te delen. “Werk elke dag bewust aan je relatie en maak er een prioriteit van. Dat betekent dat je als stel tijd voor elkaar moet inplannen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om een wekelijkse dateavond in te lassen waarbij je de tijd gebruikt om te praten en te luisteren. Probeer ook genoeg aandacht te schenken aan fysieke intimiteit. Het is immers belangrijk dat jullie op dat vlak ook opnieuw naar elkaar toegroeien. Introduceer bijvoorbeeld een keer per maand iets ongewoons in de slaapkamer om jullie seksleven nieuw leven in te blazen.”

Tot slot wijst Needle erop dat je ook je eigen geestelijke gezondheid goed in de gaten moet houden. “Voor jezelf zorgen is cruciaal. Let daarom goed op hoe je je voelt en luister naar je buik. Als je vol woede of wantrouwen zit, of als je intuïtie je vertelt dat het niet goed aanvoelt, doe je er goed aan om je relatie nog eens te evalueren en te kijken of het wel de moeite is om door te gaan. Doe dat ook niet alleen, maar praat erover met anderen of raadpleeg een therapeut.”