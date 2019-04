Een sms van een ex kan je dag verpesten, een psycholoog legt uit waarom Margo Verhasselt

11 april 2019

11u06

Bron: elite daily 0 Seks & Relaties Je hebt een geweldige dag tot er plots een sms van je ex op je gsm verschijnt, en hup, weg sfeer. Een berichtje van een vorige liefde kan zo je humeur doen omslaan. Je kan je angstig voelen omdat je je er niet aan verwachtte, verdrietig omdat je hem of haar mist, hoopvol omdat je benieuwd bent of boos omdat ze je lastigvallen. Maar waarom heeft een simpel bericht soms zo’n grote impact?

“Een sms van een ex waar je nog om geeft kan je gedachten op hol doen slaan. Wat betekent het? Wat willen ze? Weten ze dat ze een fout hebben gemaakt? Willen ze me terug?”, vertelt dr. Joy Harden Bradford, psycholoog. “Ik denk dat het belangrijk is om eerlijk te zijn met jezelf en je gevoelens. Brengt de sms gevoelens naar boven en is je dag daarna verpest? Probeer dan een plan op te maken om een betere dag te hebben morgen.”

“Onverwacht contact met een ex kan bijzonder moeilijk zijn als je nog gevoelens voor hen hebt, hun gevraagd hebt om je niet meer te contacteren of nog met je handen in het haar zit over de breuk”, legt Bradford uit. Het bericht brengt meestal heel wat gevoelens en herinneringen met zich mee, zeker wanneer het erg plots komt en hun reden niet voor de hand liggend is. Het kan misschien een erg goed idee lijken die complexe gevoelens met je ex te bespreken maar dat raadt de psycholoog niet aan. Je gaat volgens haar beter te rade bij een vriend of therapeut, zo voorkom je dat je opnieuw gekwetst wordt.

Maar waarom knelt het schoentje nu juist zo hard? Omdat onze vorige liefdes vaak niet goed aangeven wat ze bedoelen. Soms heeft een simpele sms een diepere betekenis. “De impact die zo’n berichtje op jou heeft, hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld van of je nog gevoelens hebt voor hem of haar, hoelang jullie uit elkaar zijn, of jullie vaak met elkaar spreken, etc.”, stelt Bradford. Denk goed na over een antwoord, praat erover met vrienden en zet alles goed op een rij.

Bradford benadrukt dat als je dag effectief verpest is door een bericht, je in je achterhoofd moet houden dat die gevoelens tijdelijk zijn. Maar dat je ook moet nadenken over waar je staat met deze ex.