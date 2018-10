Een serieuze relatie overhaasten - zoals Ariande Grande en Pete Davidson - is géén goed idee Liesbeth De Corte

21 oktober 2018

11u59

Bron: Health 0 Seks & Relaties Zomer 2018 leek wel hét seizoen van de snelle romances. Na amper een maand daten, verloofden Justin Bieber en Hailey Baldwin zich. Ook Nick Jonas ging na amper 2 maanden op een knie zitten voor Priyanka Chopra, en dan is er nog Ariana Grande en Pete Davidson. Quasi even snel als ze verloofd waren, zetten de tortelduifjes een punt achter hun relatie. Geen grote verrassing, beweren sommige relatie-experts nu.

“Het was allemaal veel te veel en veel te snel”, zo beschrijft een anonieme bron de breuk van Ariana en Pete in het Amerikaanse tijdschrift PEOPLE. En Emily deAyala, relatietherapeut en oprichtster van de relatiepraktijk ‘Revive Therapy and Healing’, is het daar grotendeels mee eens.

“De eerste 18 maanden van een relatie, ook wel de ‘honeymoon-fase’ genoemd, kunnen heel intens aanvoelen”, legt deAyala uit aan Health. “Je wordt als het ware bedwelmd door de roes van hormonen en neurotransmitters die door je lichaam razen.”

Hoe groter de ups, hoe groter de downs

Maar na de wittebroodsweken staan die verliefdheidshormonen opnieuw op een lager pitje, en dan duiken de eerste problemen op. Dat is niet altijd iets om je zorgen over te maken, benadrukt de relatie-expert. Vaak gaat het om pietluttige zaken. Zo vond je de manier waarop je lief z’n eten kauwde vroeger best schattig, maar nu haalt al dat gesmak het bloed vanonder je nagels.

In sommige gevallen gaat het wél om grote discussiepunten. Als koppels het niet eens geraken, is een breuk vaak de enige oplossing. En zo’n plotse ommekeer kan vooral bij dolverliefde mensen heel hard aankomen. “Als er plotsklaps een einde komt aan zulke intens gelukkige gevoelens, is de kans groot dat die persoon zich ook door en door slecht, droevig en gekwetst voelt”, beweert Rachel Needle, psycholoog en sekstherapeut.

Ze kunnen zelfs zodanig diep in de put zitten, dat het moeilijker wordt om in een nieuwe relatie te stappen, puur uit angst om opnieuw zo’n rollercoaster aan emoties te beleven. Volgens Needle vinden ze het moeilijk om hun gevoelens en buikgevoel te volgen, waardoor hun zelfvertrouwen ook een deuk krijgt.

De enige oplossing? “Probeer er je les uit te trekken, zodat je deze fout niet herhaalt bij je volgende relatie”, raadt deAyala aan. De wittebroodsweken zullen altijd een spannende, opwindende periode zijn, maar probeer om je partner echt te leren kennen in plaats van ervan uit te gaan dat jullie al twee handen op één buik zijn. “Maak ook tijd voor jezelf en laat je niet té hard meeslepen. Het is verleidelijk om de rest van jullie toekomst samen uit te stippelen, maar daar wacht je beter nog eventjes mee.”