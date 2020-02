Een serieuze relatie overhaasten à la André Hazes: “Verliefdheid zorgt voor een verstandsverbijstering” Margo Verhasselt

18 februari 2020

15u40 2 Seks & Relaties Ze waren er allebei rotsvast van overtuigd dat hun relatie voor altijd zou zijn. Toch is de prille liefde tussen André Hazes (26) en Bridget Maasland (45) al na drie maanden voorbij. Hoe komt het dat dat gevoel van verliefdheid plots zo over kan zijn? Seksuoloog Kaat Bollen geeft uitleg.

Maandagochtend werd bekendgemaakt dat André en Bridget na slechts drie maanden uit elkaar zijn. Ze gaven de media deels de schuld voor het stuklopen van hun romance. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo gaven ze aan tegenover RTL Boulevard. Het tweetal liet de afgelopen maanden geen kans onbenut om te melden hoe verliefd zij waren. Zij noemden elkaar voor de camera’s van alle showbizzrubrieken elkaars “grote liefdes” en “soulmates”. Al bleek die liefde toch niet zo sterk te zijn.

“We zien bij mensen met kinderen die scheiden dat de helft na een jaar spijt heeft. De kans is dus groot dat dat ook bij André het geval was. Je mag niet vergeten dat iemand in die situatie erg veel moet opgeven, en dat gat moet ook opnieuw gevuld worden”, steekt Bollen van wal.

Maar een nieuwe liefde na een relatie lijkt vaak aantrekkelijk. “Het gras lijkt nu eenmaal groener aan de overkant”, legt Bollen uit. “In dit geval is de kans groot dat er ooit iets gebeurde tussen hen tijdens André’s huwelijk. Misschien was Bridget ooit zijn minnares of konden we al van aantrekkingskracht tussen hen spreken. We gaan een nieuwe relatie altijd teveel romantiseren, en dat strookt dan meestal niet met de werkelijkheid.”

“Na een breuk krijg je te maken met een rouwproces: je bent verdrietig om de relatie, of omdat je plots een kind of vriendengroep veel minder ziet. Heel de wereld gaat daarover ook zijn mening delen, en in dit geval kan je dat wel letterlijk nemen. Wie hoog vliegt, kan ook diep vallen. Ik denk dat dat hier wel wat het geval is”, legt de seksuoloog uit.

Was het dan ook echt liefde, of eerder een bevlieging?

Bollen: “Ik denk dat verliefdheid altijd een bevlieging is en dat we altijd kunnen spreken over een soort van verstandsverbijstering. Soms gaat het om liefde en soms niet. Als je ineens niet meer verliefd bent, is het belangrijk dat je daarover gaat communiceren. Maar uiteindelijk gaat verliefdheid altijd over, die typische ‘ik kan niet meer eten, ik kan niet meer slapen’-fase passeert nu eenmaal. Dat is een biologische toestand die niet vol te houden is. We zien dat die meestal 6 maanden tot 2 jaar duurt. Dat is niet erg, zolang er iets in de plaats komt. Hier kwam blijkbaar toch het een en het ander te kort. Het was niet genoeg.”