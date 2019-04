Een rommelige thuis kan voor problemen zorgen in de liefde Margo Verhasselt

04 april 2019

13u02

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Wanneer je een druk datingleven hebt, kan die berg afwas wel even wachten, toch? We hebben het druk-druk-druk, wat is het eerste dat we aan de kant schuiven als we nergens tijd voor hebben? Juist ja, het huishouden. Maar het is geen goed idee om dat te verwaarlozen want mensen vinden het wel degelijk erg als je een sloddervos bent.

Een studie uitgevoerd door webwinkel Wayfair toont aan dat rommelig zijn je liefdesleven meer beïnvloedt dan je denkt. De meubelwinkel ondervroeg 2.000 mensen om een zicht te krijgen op wat hun stoort binnenshuis. En het antwoord? Dat was vrij duidelijk. Zowel mannen als vrouwen hadden dezelfde voorkeuren. “Meer dan de helft van de bevraagden gaf aan vuile zaken, zoals een vieze geur of een vuile badkamer echt niet oké te vinden”, staat te lezen op de website. “Vuile was of vieze lakens zijn dan ook echt een afknapper voor de helft van de ondervraagden.”

De impact op de relatie hangt echter af van persoon tot persoon volgens relatietherapeut dr. Gary Brown. “Veel mensen vinden een rommelige badkamer onprettig, zeker wanneer die heel vuil is”, legt hij uit. “Maar er zijn ook mensen die zich er niet aan storen wanneer een handdoek op de grond ligt en er wat stof rondhangt. Het hangt echt af van hoe hard je zelf rommel tolereert.” Al wijst hij erop dat ‘rommelig’ en ‘vuil’ aan andere kanten van het spectrum liggen. “Rommelig zijn is één ding. Maar als je écht vuil bent, kan dat voor gezondheidsproblemen zorgen”, stelt dr. Brown. “Een vuile badkamer is bijvoorbeeld een broeihaard voor bacteriën en schimmel.”

Ook relatiecoach Lesli Doares is het daarmee eens. “Als je een rommelige woning hebt, geef je de indruk dat je niet genoeg om je spullen geeft om er zorg voor te dragen. Dat toont je karakter en prioriteiten.” Het schoon houden kan dus wel degelijk het verschil maken. Dus voor je je de volgende keer de deur uit haast, ruim je het best nog even wat dingen op zodat je huis er tenminste presentabel uitziet.