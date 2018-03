Een pauze nemen in een relatie, betekent dat altijd het begin van het einde? CD

15 maart 2018

07u36

Hoe graag jullie elkaar ook zien, elke relatie kent ­periodes waarin het vuur op een laag pitje staat. Dat hoeft niet het einde van jullie romance te betekenen. Jullie kunnen ook een pauze inlassen. Maar is dat wel een goed idee? De Morgen Magazine vroeg het aan schrijfster Corine Koole en relatiedeskundige Rika Ponnet.

Wetenschappelijk onderzoek is er nooit naar gedaan, maar volgens relatietherapeuten zou ongeveer de helft van de koppels die een pauze inlassen wel degelijk terug bij elkaar komen. Dat een pauze niet altijd het einde van jullie relatie hoeft te betekenen, staat dus vast. Maar wat dan met die overige 50% van relaties die niet terug op de roze wolk belanden?

Twee scenario's

Volgens relatiedeskundige Rika Ponnet zijn er twee veelvoorkomende scenario's. “Wanneer het contact oververhit is, doet een pauze vaak deugd. Bij een grote crisis in de relatie kan even afkoelen helpen. Zo’n crisis komt vaak voor als er een derde persoon in het spel is, of als er bepaalde leugens aan het licht gekomen zijn. In die gevallen wordt de communicatie ook niet volledig verbroken. Mensen zoeken al vrij snel terug contact met elkaar. Als de afkoelings­periode helend is geweest, komt men ook opnieuw samen met de ambitie iets aan de relatie te doen.”

Corine Koole, schrijfster van het boek De zeven wetten van de liefde, ziet dat ook zo: “Wat je met zo’n time-out goed kunt ontdekken, is dat je nog steeds iemand bént los van die verhouding, en los van de ander. Ik denk dat het goed is om alles op je gemak op een rijtje te kunnen zetten, zonder afgeleid te worden door de dagelijkse irritaties. Door afstand te nemen, kun je alles weer in ­perspectief zien. Als je van elkaar houdt, kom je toch vanzelf weer bij elkaar".

In het tweede geval twijfelt een van de partners over de toekomst van de relatie. Een korte pauze betekent dan wél vaak een definitieve breakup of een echtscheiding.

“In dat soort situaties scheelt er eigenlijk al iets aan de verbondenheid tussen de partners. Wat je dan met een tijdelijke scheiding doet, is nog meer afstand creëren. Zo haal je de band helemaal onderuit. De uitleg die je vaak hoort – ‘ik heb nood aan alleen zijn, als we elkaar even niet meer zien, ga ik je waarschijnlijk missen’ – klopt vaak niet. Als er aan de band tussen twee mensen fundamenteel al wat mis is, dan is een pauze vaak het begin van een echtscheiding. Bij een oververhitting moet je even afkoelen, maar als het contact al koud is, wordt het alleen maar kouder."

Communication is the key

Een kant-en-klaar antwoord is er dus niet, maar als jullie het er toch op willen wagen, is het volgens de relatiedeskundige verstandig om niet te lang afstand van elkaar te nemen. “Twee of drie weken is in de meeste gevallen ideaal." Bespreek ook op voorhand wat het doel is van de pauze, maak duidelijke afspraken en stel regels vast. Denken jullie na over jullie relatie, de toekomst, jezelf, elkaar? Blijven jullie contact houden? Wat zeggen jullie tegen de kinderen? Is het oké om met iemand anders te daten? En zoja, is het dan de bedoeling dat jullie dat aan elkaar vertellen? Er is maar één gouden regel: communication is the key.