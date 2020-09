Een op drie gehuwde koppels overwoog al eens een echtscheiding volgens Belgische studie

Seks & Relaties

Corona laat zich ook voelen in de notarisbureaus. Het aantal echtscheidingsakten dat zij te verwerken krijgen, steeg in juni met 19,3 procent en in juli met 13,2 procent. Gehuwde koppels worden duidelijk op de proef gesteld, pandemie of niet. Dat toont ook een nieuwe studie van iVox aan, uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘ Love, Sex & Drama ’. Een derde van hen overweeg al een echtscheiding. Als er dan gescheiden wordt, was dat in slechts 17 procent van de gevallen een beslissing die het koppel samen nam. En zo bracht het onderzoek nog wel meer verrassende cijfers voort.