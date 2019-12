Eén op de vijf vraagt het aan via smartphone AYK

05 december 2019

00u00 0 Seks & Relaties Geparfumeerde liefdesbrieven en serenades zijn out, swipen en matchen zijn meer dan ooit in. Ruim 1.000 Belgen kregen tijdens een onderzoek van elektronicafabrikant Samsung de vraag: 'In welke mate speelt technologie in de vorm van datingapps voor cupido?' Eén landgenoot op de vijf gaf aan online datingplatforms te gebruiken op zoek naar vlinders in de buik.

Ruim 20% swipet zo'n 30 à 60 minuten per dag. En als we iemand vinden, hoe vragen we die dan op date? 30% van de Belgen deed dat bij hun laatste verovering via sms of sociale media. Opvallend: Vlamingen vragen nog steeds liever iemand face to face op date (29%) dan Walen (15%). Ten zuiden van de taalgrens doen ze dat opvallend vaker via de telefoon (27% van de Walen ten opzichte van 4% van de Vlamingen). En de relatie beëindigen? Dat doet 12% van de Belgen via telefoon, sms of berichtenapps - en dus niet in levenden lijve.