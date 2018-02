Eén op de vier jongeren wereldwijd doet aan sexting TVM

27 februari 2018

Wereldwijd doet gemiddeld één op de vier jongeren aan sexting – het uitwisselen van seksueel getinte berichten en foto's via de smartphone – en jongens doen het even vaak als meisjes. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat in het vakblad JAMA staat.

Het rapport analyseerde 39 onderzoeken waar in totaal 10.300 mannen en vrouwen jonger dan 18 jaar aan hebben deelgenomen. Wereldwijd ontvangt ruim één op de vier jongeren af en toe een seksueel getinte foto of bericht van een vriend of vriendin en één op de zes heeft zelf al eens zo’n bericht of foto gestuurd. Sexting is kortom allang geen marginaal fenomeen meer en jongeren minderen er ook niet mee, ondanks de negatieve berichtgeving erover.

Waarom doen jongeren aan sexting?

Vorig jaar pleegde een tiener uit Ninove zelfdoding nadat een naaktfoto van hem online verspreid werd. En jammer genoeg zijn er nog zo’n trieste verhalen. Waarom doen jongeren toch überhaupt zo massaal aan sexting? "Jongeren verkennen elkaar, ze wisselen dingen uit die deel uitmaken van hun relatie en die nodig zijn voor de ontwikkeling in een zekere zin. Op die manier bouwen ze hun eigen seksualiteit, zelfzekerheid, vertrouwen op", legt Gie Deboutte, pestexpert en voorzitter van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten uit.

"Sexting maakt deel uit van het opgroeien en behoort tot de normale seksuele ontwikkeling", zegt ook Dirk Depover van Child Focus. De problematiek van uit de hand gelopen sexting, als seksueel getinte foto’s doorgestuurd worden zonder toestemming, neemt echter toe. "Als je zo’n foto maakt, zorg dan dat je er niet herkenbaar opstaat. En hou die foto’s voor jezelf", raadt de woordvoerder van Child Focus aan.

Wantrouwen

Het merendeel van de minderjarigen in ons land is zich gelukkig bewust van de gevaren. Uit het tweejaarlijkse Apestaartjaren-onderzoek van Mediaraven, LINC en onderzoeksgroep MICT van de Universiteit Gent, bleek in 2016 dat 59,1 procent van de sexters zichzelf onherkenbaar maakt. Daartegenover staat wel dat 40 procent het niet erg vindt om herkenbaar in beeld te komen.

Snapchat bleek toen het populairste netwerk om seksueel getinte foto’s te verspreiden omdat de foto’s zichzelf na het bekijken ‘vernietigen’. Al was toen Instagram Stories weliswaar nog niet gelanceerd.