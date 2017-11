Een onenightstand hebben is passé, millennials hebben nu several-night-stands Timon Van Mechelen

10u26

Bron: Noisey/Mel Magazine/Reductress 0 Thinkstock Seks & Relaties De onenightstand – oftewel voor één nacht in bed duiken met iemand - verliest aan populariteit. Niet dat millennials plots niet meer aan seks doen, maar ze voelen minder en minder voor vrijen met iemand die hun lichaam en voorkeuren niet kent. Daarom hebben ze several-night-stands. Verschillende keren losse seks achter elkaar met dezelfde persoon, een beetje zoals een seksrelatie hebben, maar dan zonder relatie in het woord. Want dat willen millennials net absoluut niet.

Een onenightstand kan een makkelijke uitlaatklep zijn voor vrijgezellen en mensen die niet aan hun trekken komen in een relatie. Maar wie ooit al eens losse seks voor een avondje gehad heeft, weet dat onenightstands vaak één grote teleurstelling zijn. Je kent elkaars lichaam niet en je weet niet wat de ander graag heeft, met als gevolg dat amper 40 procent van de vrouwen tot een hoogtepunt komt. Dat blijkt althans toch uit een onderzoek van de universiteit van New York. Exact daarom werd de several-night-stand in het leven geroepen.

Namelijk een onenightstand maar dan verspreid over verschillende nachten. Je leert elkaar beter kennen waardoor de seks beter is, maar je hoeft geen schoonmoeders te ontmoeten en naar familiebrunchen gaan op zondagochtend. Het lijkt op een seksrelatie, maar dan met nog minder verplichtingen. Je kunt op eender welk moment vertrekken, en van zodra je de slaapkamer verlaat, verdwijnt jullie band als sneeuw voor de zon. Je stuurt geen lieve berichtjes naar elkaar, je vertelt er zelfs niet over aan je vrienden. Veel langer dan twee maanden duurt het meestal niet, dan is het alweer tijd voor iemand anders.

Gevoelens

Several-night-stands zijn vooral populair bij millennials die net uit een relatie komen en even niks serieus zoeken of bij jongeren die überhaupt geen zin of tijd hebben om te daten en hun individualiteit ook niet zomaar willen opgeven.

Het grote nadeel is dat meestal minstens één van de twee uiteindelijk toch gevoelens krijgt voor de ander. Want waar een onenightstand vaak gebeurt in een opwelling of na een paar drankjes, is het toch anders om verschillende keren op rij (nuchter) te vrijen met een en dezelfde persoon. Al kun je dan ook nog aan half-nightstands doen.

Half-nightstands

We schreven een tijdje geleden al over de opkomst van de half-nightstand; casual seks hebben maar meteen na de daad vertrekken om in je eigen bed te slapen. Want waarom in een vreemd bed slapen, je wassen in een vreemde douche en slapen in de pyjama van een vreemde, als je toch alleen seks wil en die seks vaak niet eens goed is? “Het is nu eenmaal makkelijker om meteen na de daad naar huis te gaan, zodat je de volgende dag fris opstaat,” aldus sekstherapeute Celeste Hirschman aan The Huffington Post. "Mannen deden het al langer, maar anno 2017 zijn het vooral jonge vrouwen die vertrekken in het holst van de nacht, na een al dan niet goede of slechte partij rollebollen tussen de lakens.”