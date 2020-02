Een goede relatie is hard werk: “Jonge koppels zouden beter preventief naar een therapeut gaan”

“Ach, getrouwd zijn is héérlijk. Maar je moet ook hard werken”, verzuchtte Justin Bieber onlangs tijdens een intiem concert in Londen. “Het is niet niet altijd makkelijk. Moest dat wel zo zijn, dan zou iedereen binnen een zucht en een scheet met elkaar trouwen.” Zijn uitspraak was nog niet koud, of de kwatongen schoten al in actie. Ochottekes, het arme schaap is enkele maanden getrouwd, en hij heeft het al moeilijk ...

Het is makkelijk om kritiek te spuien, maar Biebs heeft wel degelijk een punt. Dat zegt psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Nynke Nijman. Zij vergelijkt relaties met auto’s: alle twee hebben ze om de zoveel tijd een onderhoud nodig. Gebeurt dat niet? Dan zijn ze relatief snel klaar voor de schroothoop. Ze schreef er zelfs een boek over - genaamd ‘De Relatie APK’ - dat sinds deze week in de rekken ligt.

Disney-films

“Tegenwoordig vinden we onze relatie zo vanzelfsprekend dat we er weinig moeite in steken. Maar tegelijk hebben we torenhoge verwachtingen. Een bos bloemen op je verjaardag, een etentje op jullie huwelijksdag, een luisterend oor als je een conflict hebt met een collega, of een avondje sporten dat wordt afgezegd omdat jij een romantische date hebt gepland”, kaart Nijman aan. “Hoe meer verwachtingen je koestert, hoe groter de kans op een teleurstelling. Want die optelsom van al je wensen en behoeften is niet realistisch. Je mag dat niet vragen van je partner. Hij of zij is ook maar een mens.”

Toch maken we er ons bijna allemaal schuldig aan. En daar zitten Disney-films en sprookjes voor iets tussen. Zij hebben het romantische plaatje naar voren geschoven waarbij we elkaar ontmoeten, een hindernis moeten overwinnen en dan nog lang en gelukkig samen leven, tot de dood ons scheidt. Zeemzoet, maar niet realistisch. “Sommige mensen denken dat bij de ware liefde alles op rolletjes loopt. Wanneer ze veel moeten investeren in hun relatie, kiezen ze er soms te snel voor om die relatie te verbreken. Ze zijn niet per se ongelukkig, maar denken dat ze elders gelukkiger kunnen zijn. Het gras is groener aan de overkant. Iedereen moet voor zichzelf beslissen of ze er een streep willen onder trekken, maar ik ben er zeker van dat er daardoor veel goede relaties in het niets opgaan.”

Niet van de moetes, wel van de willens

De boodschap van Nijman: aan elke relatie is er werk. We horen je al spontaan zuchten. Nog meer werk? We hebben het al zo druk met de deadlines op kantoor, onze vrienden, ons huishouden en onze sportprestaties. Moeten we ook nog gaan zwoegen thuis en tussen de lakens? “Hard werken impliceert dat je iets vervelends moet doen. Waar het om gaat is: ermee bezig zijn. En dat kan ook leuk zijn. In het prille begin maak je ook voortdurend kleine investeringen. Je doet samen leuke dingen, gaat geregeld op date, zorgt ervoor dat je er verzorgd uitziet en je bent attent. Maar het is nutteloos om een stevige basis te leggen en vervolgens die relatie te verwaarlozen. Je moet blijven communiceren en aandacht hebben voor elkaar.”

Dat advies van Nijman klinkt niet als kernfysica. Integendeel. Voldoende babbelen, praten over je gevoelens en toekomstplannen, of een keertje de favoriete maaltijd van je partner bereiden zijn eigenlijk maar basisprincipes. Toch verliezen we die zaken af en toe uit het oog. Als een koppel in een dipje zit, proberen ze dat vaak op te lossen binnen de vier veilige muren van hun woonkamer. Maar hulp vragen aan een therapeut? Oh wee. Is dat niet iets voor stellen die al 30 jaar getrouwd zijn? “Relatietherapie is voor veel koppels een laatste redmiddel. En dat is zonde, want vaak zijn er al zo veel spanningen geweest, dat de schade te groot is. Het is veel beter dat jongere koppels al preventief bij mij komen aankloppen. Dan weten ze op voorhand waar alle spanningsvelden zich bevinden. Welke onderwerpen vinden we lastig om over te babbelen? Waarin verschillen we? Als je dat onderzoekt voor er frictie is, kan je anticiperen en er op een liefdevolle manier mee omgaan.”

Trop is trop

Of dat in realiteit ook vaak gebeurt? Jammer genoeg niet, geeft Nijman toe. Voor ons gebit te laten verzorgen, gaan we naar de tandarts, en ook voor ons lijf huren we soms een diëtist of personal trainer in, maar professionele hulp vragen voor onze relatie zit nog steeds in de taboesfeer. Herkenbaar? Dan bestaat het risico dat je tegen beter weten in blijft investeren, ook wanneer het kalf al verdronken is. “Een punt zetten achter de relatie wordt vaak als een gevoel van falen ervaren. De redenering: ‘We zijn al 20 jaar samen, opgeven is geen optie’. Vanuit dat gevoel proberen mensen om de relatie te redden, om maar door te gaan. Soms willen ze het ook niet uitmaken, omdat ze hun partner niet willen kwetsen. Maar net in het proces van doorgaan maak je meer stuk dan je lief is. Je neemt afstand en maakt de andere net onzeker."

Met andere woorden: te hard werken is ook niet goed. Allemaal goed en wel, maar hoe vind je een goede balans? Volgens Nijman moet je eens goed in de spiegel kijken. “Hoe voel je jezelf? Wat is de toegevoegde waarde van je relatie? Wil je overleven of wil je het gevoel hebben dat je echt leeft? Wil je de dag doorkomen of intens genieten? Ben je meer ongelukkig dan gelukkig? Die zaken moet je onder ogen zien. Prettig is anders, maar uiteindelijk kom je er beter uit.”