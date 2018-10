Een goed huwelijk kan je langer doen leven mv

03 oktober 2018

12u57

Bron: TIME 0 Seks & Relaties Het gezegde 'tot de dood ons scheidt' is er eentje om aan vast te houden. Onderzoek toont aan dat koppels die gelukkig getrouwd zijn ook effectief meer kans hebben om langer te leven.

Getrouwde mensen die hun huwelijk als 'erg gelukkig' of 'redelijk gelukkig' beschrijven, zouden 20% minder kans hebben om vroeg te sterven dan mensen die niet gelukkig zijn in hun huwelijk. Althans, dat is wat een studie die gepubliceerd werd in the Journal Health Psychology aantoont. Het onderzoek ging verder op bestaande studies die de link tussen het huwelijk en positieve effecten op de gezondheid bekeken.

Het onderzoek baseert zich op interviewantwoorden van meer dan 19.000 getrouwde mensen die maximum negentig jaar waren. De studie liep van 1978 tot 2010. De deelnemers van het onderzoek werden gevraagd een score te geven aan hun geluk, kwaliteit van hun huwelijk en andere factoren. De onderzoekers namen vervolgens ook hun gezondheid onder de loep.

Mensen die meenden dat ze 'erg gelukkig' of 'redelijk gelukkig waren', zouden 20% minder kans hebben om vroeg te sterven dan mensen die niet zo gelukkig waren. Het resultaat hield rekening met leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding etc.

Levensstijl

Co-auteur van de studie, Mark Whisman, professor psychologie en neurowetenschap aan de universiteit van Colorado Boulder, meent dat er verschillende manieren zijn waarop een goed huwelijk bevorderend kan zijn voor de gezondheid. Zo zouden getrouwde mensen hun partner vaak aanzetten tot het hebben van een gezonde levensstijl.

Maar uiteraard helpt een goed huwelijk ook bij de psychologische gezondheid. "Het huwelijk zorgt ervoor dat mensen belangrijke rollen krijgen in hun leven, wat helpt bij het zoeken van een identiteit en een doel. Daarnaast geeft het hen ook zekerheid", vertelt Whisman. "Al die factoren kunnen effect hebben op de gezondheid." Sterke huwelijken in het bijzonder zijn goed voor de mentale gezondheid.

Tenslotte wijst Whisman op de sociale steun die een huwelijk met zich meebrengt, wat cruciaal is voor een goede gezondheid. "Een goed huwelijk kan je verdedigen tegen chronische of acute stressoren uit het leven", legt de onderzoeker uit. Getrouwde koppels brengen meer tijd met elkaar door dan wie dan ook. "Ze zijn veel specifieker dan andere sociale relaties die we hebben."