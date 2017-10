Een antwoord op de 3 meest gegoogelde seksvragen Tine Kintaert

15u00

Bron: Cosmopolitan, Sensoa 39 Thinkstock Seks & Relaties Onze maatschappij mag dan steeds minder preuts worden, veel mensen vinden het toch nog gênant om hun huisarts naar seks te vragen. En dan richten ze zich al snel tot dokter Google. Durex verzamelde de meest gestelde seksvragen op de zoekmachine, en wij beantwoorden de top drie.

1. Waar ligt de G-plek?

Met stip op één: de zoektocht naar de mysterieuze G-spot. De naam is afkomstig van de Duitse gynaecoloog Ernst Gräfenberg, die er voor het eerst over schreef in de jaren '40. Waar die G-plek precies ligt? Zo'n 5 tot 8 centimeter boven de vaginale opening, aan de voorkant. De richting van je buikwand dus, niet je rug. De plek is ongeveer een klein muntstuk groot, zwelt vaak wat op als de vrouw opgewonden raakt en heeft meestal wat meer textuur dan het weefsel eromheen.



Wat de G-plek precies is, daar is de wetenschap het niet over eens. Sommigen omschrijven het als een specifieke anatomische structuur, een soort 'vrouwelijke prostaat'. Anderen suggereren dat het deel uitmaakt van de clitoris, en weer anderen omschrijven het gewoon als een heel gevoelige plek. En voor je er naarstig naar op zoek gaat, moeten we je nog waarschuwen: de G-plek is iets heel persoonlijks. Voor sommige dames dames is het een hot spot, maar anderen voelen dan weer weinig tot niets.

Lees ook Missionarispositie saai? De klassieker is het tweede meest gevaarlijke seksstandje

2. Hoe breng je een vrouw tot orgasme?

Als man weet je natuurlijk nooit helemaal zeker of je vrouwelijke partner echt klaarkomt, of gewoon heel goed doet alsof. Het zorgt voor onzekerheid, en ook voor de tweede meest gestelde vraag op Google. Helaas is hier geen kant-en-klare werkwijze voor. Op zoek gaan naar de G-plek hierboven kan misschien helpen, maar de meeste seksuologen zullen je vertellen dat het vooral draait rond veel oefenen en een goede communicatie. Veel hangt ook af van de omstandigheden: afhankelijk van haar cyclus zijn sommige zones meer of minder gevoelig, en ook mentale zaken als stress spelen een grote rol. Wees ook geduldig, want het duurt bij vrouwen nu eenmaal een stuk langer dan bij mannen.

Thinkstock

3. Hoe raak je van herpes af?

Het herpes-simplexvirus is iets waar veel misverstanden rond bestaan. Er zijn twee soorten herpes simplex: type 1 is de meest voorkomende variant en ongeveer 80 procent van de volwassenen is ermee besmet. Velen daarvan hebben geen symptomen, maar bij de ongelukkigen veroorzaakt het virus koortsblaasjes in en rond de mond.



Heel wat mensen hebben dus herpes, maar waar de Googlevraag op doelt, is de genitale variant van de ziekte. Wie genitale herpes heeft, heeft type 2 opgelopen, of orale seks gehad met iemand met type 1. Symptomen zijn onder meer zweertjes op de genitaliën en pijn bij het plassen, maar ook hier hoeven die niet per se op te treden, waardoor heel wat mensen onbewust drager zijn van de ziekte en die kunnen doorgeven. In België leggen ieder jaar ongeveer 500 mensen een positieve test af.



Hoe je van het virus afraakt? Jammer genoeg gaat dat niet. Er bestaan geneesmiddelen om de symptomen van het virus te behandelen, maar het virus zelf blijft levenslang in je zenuwcellen zitten. Dat hoeft niet te betekenen dat je altijd zweertjes zal hebben, maar de kans is groot dat je af en toe een opflakkering krijgt. Helaas wil dat ook zeggen dat je altijd besmettelijk bent, ook als je geen symptomen hebt. Condooms kunnen helpen, maar bieden niet altijd bescherming omdat de wondjes overal op de geslachtsdelen kunnen zitten. Informeer je partner dus altijd goed als je het virus hebt, en vrij altijd veilig, ook tijdens orale seks. Vermijd ook elk seksueel contact als je een uitbraak hebt, want dan is de kans op besmetting het grootst.



Meer info? Klik dan hier.