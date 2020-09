Droomexpert legt uit wat jouw seksdromen betekenen: “Gaat je partner vreemd met een mooie, zelfzekere vrouw? Werk aan je eigen zelfzekerheid”

Seks & Relaties Help, je droomde dat je seks had met een knappe vreemde, je baas of een irritante collega. Moet je je nu schuldig voelen? Zit er iets goed fout in je relatie? “De manier waarop je met iemand vrijt in je dromen is heel belangrijk” legt droomexpert Ada de Boer uit.

Als we dromen, verwerken we wat er overdag is gebeurd. Steker nog: het is een manier om mentaal uit te rusten. De REM slaap of droomslaap komt zo'n vijf keer per nacht voor, en is essentieel voor onze nachtrust. Je verwerkt allerlei zaken, slaat informatie op in je langetermijngeheugen én je herstelt zelfs op emotioneel vlak. Je brein bereidt zich zelfs voor op moeilijke gebeurtenissen als je droomt. Zo werd onderzocht dat zwangere vrouwen die droomden over bevallen, een kortere bevalling hadden in vergelijking met mama’s die er niet over hadden gedroomd. Als we dit in ons achterhoofd houden, is het niet zo raar dat we af en toe ook dromen over seks. “Soms gaat het echt gewoon over seks, maar vaker is een onderliggende onzekerheid het probleem”, zegt psycholoog en droomdeskundige Ada de Boer. “Seksdromen hebben bijna altijd een betekenis, ze geven een duidelijke kijk op wat er leeft in je onderbewuste.”

Pubers die dromen over flikflooien met een popster willen zich onbewust verbinden met de bewonderenswaardige kwaliteiten van hun idool Ada de Boer, droomexpert

Droom of nachtmerrie?

Stel: je droomt over seks met je baas. Wil dat dan zeggen dat je onderbewuste hem elk moment wil bespringen? “Nee”, stelt de experte gerust (of teleur?). “Dromen zijn niet eenzijdig te interpreteren. Je moet jezelf daarom altijd een aantal vragen stellen. Eerst en vooral: hoé was de vrijpartij? Was die prettig of juist verschrikkelijk? Wie van de beide partners was dominant? Vind je je baas aardig of eerder een vervelende eikel? Hoe is het contact tussen jullie? Doet hij je misschien aan iets of iemand denken? Dat geldt niet alleen voor seksdromen met je baas, maar voor alle seksdromen die je hebt.”

Oké, het kan natuurlijk dat je heimelijk verliefd bent op je werkgever. In dat geval is de oorzaak van je droom niet ver te zoeken. “Maar het kan ook dat je baas of die ene collega ongewenste avances maakt op het werk. Misschien zal het in de werkelijkheid niet tot seks komen, maar ben je daar wel bang voor. Dat kan ook een oorzaak zijn van dromen over seks. Onaangename seksdromen bestaan dus ook." De manier waarop je met iemand vrijt in je dromen is dus heel belangrijk, omdat het symbolisch weergeeft hoe jij de verhouding ervaart. “Als je droomt over vrijen met je eigen partner en je dat geen fijne droom vond, geeft dat meestal ook aan dat er voor jou iets niet goed voelt binnen de relatie.”

Spiegeltje aan de wand

Je kan seksdromen ook bekijken als een soort hulpmiddeltjes die je iets vertellen over jezelf. “Zo kan je dromen over vrijen met je baas, die je bijvoorbeeld ervaart als een stevige, zelfzekere man. Misschien ben jij op zoek naar de stevige, zelfzekere kant in jezelf? Als er geen sprake is van seksuele spanning, kan een droom aangeven dat je bepaalde dingen mist in jezelf. We zien dit fenomeen vaak bij pubers, die dromen over flikflooien met een popster of bekende sporter. Ze kijken dan heel erg op naar hun idolen, en willen zich onbewust verbinden met hun bewonderenswaardige kwaliteiten. Denk aan het uithoudingsvermogen van Rode Duivel Eden Hazard of de eigenzinnigheid van popzangeres Lady Gaga.”

Met wie ging je partner vreemd in je droom? Iemand zelfzeker of heel mooi? Vaak vind jij van jezelf dat je op die vlakken tekortschiet Ada de Boer, droomexpert

Eigen onzekerheid

Ken je dat? Je wordt wakker na een droom waarin je partner je bedroog. Voor een paar seconden weet je niet meer wat echt is en wat niet. Je draait je kwaad om of geeft je lief een duw. “Misschien is er echt iets aan de hand en heb je dat onbewust opgevangen, maar het kan ook zijn dat je droom een vertaling was van een angst waar jij mee zit", legt de Boer uit. “Ga het gesprek aan met je partner. Blijkt daaruit dat er niets aan de hand is? Kijk dan naar jezelf. Met wie ging je partner vreemd in je droom? Als jij aan die persoon denkt, wat schiet jou dan als eerste te binnen? Iemand die bijvoorbeeld zelfzeker is, of heel mooi? Een persoon met veel talenten? Nu weet je waarmee je in jezelf aan de slag moet: vaak vind jij van jezelf dat je op die vlakken tekortschiet.”

Homoseksualiteit

Dromen over vrijen met iemand van hetzelfde geslacht kan volgens de expert wél een directe indicatie zijn dat er meer aan de hand is. “Vooral bij jongeren stellen we vast dat dat soort dromen een indicatie zijn van homo- of biseksualiteit. Er zijn mensen die via dromen achter hun geaardheid zijn gekomen.” Opstaan met een droomherinnering aan een waanzinnig orgasme heeft daarentegen niet zo’n spectaculaire betekenis. “Je bent toe aan een orgasme, dat is alles. Het is uiteindelijk ook een biologische behoefte.”

Je kan dus seksdromen hebben van mensen waar je absoluut geen relatie mee wil. En zelfs als je hen wel aantrekkelijk vindt, wil dat nog niet zeggen dat je relatie ten dode is opgeschreven. “Tussen iemand seksueel aantrekkelijk vinden en er ook een relatie mee aangaan, zitten veel stappen”, concludeert de expert.

Meer info op nachtmerrietherapie.nl