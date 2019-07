Dronken nonkels en stoute bruidsmeisjes: deze fotograaf toont hoe trouwfeesten écht zijn LDC

19 juli 2019

09u05 7 Seks & Relaties De meeste professionele trouwfoto’s zien er hetzelfde uit: Pinterest-perfect en bedekt met een gouden gloed. De Brit Ian Weldon vormt de uitzondering op de regel. Zijn foto’s moeten niet mooi zijn, wel echt. En dat levert heerlijke resultaten op.

“Ik heb het geprobeerd. Echt. Maar ik ben gewoon geen typische trouwfotograaf”, zo steekt Ian Weldon van wal. “Ik zou het wel willen: mensen urenlang bevelen geven, zeggen in welke onnatuurlijke pose ze moeten staan en alle gasten vastleggen op de gevoelige plaat. Maar eerlijk? Ik heb wel betere dingen te doen. En jij ongetwijfeld ook.”

Geen gearrangeerde familiekiekjes dus. Wel de intieme momenten die het koppel vaak mist. Denk aan het kleed van een bruidsmeisje dat op het laatste nippertje nog gestreken moet worden. Een bruidsmeisje dat tranen met tuiten huilt. Of de gênante danspasjes van dronken nonkel Jef.

Dat levert hilarische én herkenbare plaatjes op. Dat vond ook Martin Parr, een bekende Britse fotojournalist. Samen met Weldon zette hij een expo in zijn galerij op poten én maakten ze een fotoboek genaamd ‘I Am not a Wedding Photographer’. “Ian maakt zich sterk dat hij géén trouwfotograaf is. Ik begrijp wat hij bedoelt, maar het klopt niet. Volgens mij is hij net een van de meest ‘echte’ huwelijksfotografen die ik ooit ben tegengekomen”, reageert Parr. “Hij toont hoe trouwfeesten écht in elkaar zitten en wat er achter de schermen gebeurt, terwijl anderen hun best doen om het feest op een sprookje te laten lijken.”

Wil je alle foto’s bewonderen? Je kan een kijkje nemen op zijn Instagrampagina of de expo ‘I Am not a Wedding Photographer’ van Ian Weldon bezoeken in The Martin Parr Foundation in het Britse Bristol. Die loopt nog tot 10 augustus. Het gelijknamige fotoboek is uitgegeven bij The Martin Parr Foundation en RRB Photobooks.