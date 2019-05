Dromen over je ex? Dit is wat ze betekenen NA

22 mei 2019

Bron: Well+Good Seks & Relaties Van zwanger zijn van je ex tot hem of haar vermoorden: dromen over je ex komen erg vaak voor. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je hem of haar per se terugwil. Droomexperte Lauri Loewenberg vertelt over de meest voorkomende ex-dromen en wat ze betekenen.

1. Als je droomt over je eerste liefde

De ex over wie mensen het vaakst dromen is volgens Loewenberg hun eerste liefde. “Je eerste liefde staat voor passie en verlangen. Die opwinding en vlinders die je voelt bij je eerste liefde blijven om een paar redenen in je hoofd hangen. Een van de belangrijkste is, is dat je huidige relatie een routine is geworden. Toch is het een gezonde droom, in die zin dat hij je doet herinneren aan wat je nodig hebt en wat je voelt. Die dingen kan je gebruiken om je huidige relatie weer spannend te maken. Ook bij singles die op zoek zijn naar een relatie kan die eerste liefde opduiken in hun dromen. Vaak is het een manier van je onderbewustzijn om je eraan te herinneren dat je al ooit verliefd was, en dat je het weer kan worden.”

2. Als je droomt over een ex die slecht voor je was

Zulke dromen kunnen een aantal dingen betekenen volgens Loewenberg. “Een mogelijkheid is, is dat je je wantrouwen, boosheid en wrok nog niet hebt kunnen loslaten. Kortom, een deel van jou laat nog steeds toe dat je ex rondspookt in je hoofd. Aan de andere kant, als je droomt over seks of een romantisch moment met die ex, kan het erop wijzen dat je vrede hebt genomen met die slechte relatie en dat je het verleden kan laten rusten.”

3. Als je droomt over ruzie met je ex

Sommige mensen dromen ook dat ruziemaken met hun ex, of erger: dat ze hen vermoorden of zelf gedood worden. “Als je droomt over ruziemaken met je ex, betekent dat vaak dat je nog altijd met jezelf in de clinch ligt over die relatie. Moord kan dan weer iets goeds betekenen. Het kan er namelijk op wijzen dat je komaf aan het maken bent met het verleden en de relatie echt wil afsluiten”, aldus de droomexperte.

4. Als je zwanger bent van je ex

Voordat je in paniek raakt, een zwangerschapsdroom met je ex betekent vaak iets positiefs volgens Loewenberg. “Het betekent dat je iets geleerd hebt van de relatie, en dat je die les, die wijsheid, meeneemt naar een volgende relatie. Je bent immers door die relatie gegroeid als persoon.”

5. Als je ex ergens dicht bij je in de buurt rondhangt

Je kan ook gewoon dromen dat je ex ergens op de achtergrond voorkomt, bijvoorbeeld in een voorbijrijdende auto of langs de kant van de weg. Loewenberg: “Als je droomt over een recente ex die in je buurt passeert, betekent dat dat je die ex nog niet vergeten bent. Als het je ex is van vele jaren geleden, dan gebeurt er waarschijnlijk nu iets in je relatie dat je daaraan doet denken. Je nieuwe vriend of je date kan bijvoorbeeld herinneringen oproepen aan je vorige relatie. Het is aan jou om te beslissen of dat iets goeds of slechts is en wat je ermee doet.”

6. Als je droomt over stelen van je ex

“Dromen dat je de auto of het huis van je ex inbreekt en er iets probeert uit te stelen, betekent meestal dat je probeert te begrijpen wat er in hun hoofd en hart afspeelt en te weten wil komen waarom hij of zij een einde maakte aan de relatie”, aldus de droomexperte.

7. Als je je oude ex terugwil in je droom

Loewenberg: “Als je in je droom opnieuw een relatie wil met je ex, staat die droom meestal voor een wake-upcall. Het is een moment waarop je in dialoog moet gaan met jezelf om na te gaan wat of waarom je hem of haar terug wil. Er is een reden waarom jullie uit elkaar gingen. Het is dus goed om uit te zoeken waarom je oude ex je zo intrigeert.”

8. Als je droomt over een recente ex

Als je opnieuw droomt over een relatie met de geliefde met wie je net uit elkaar ging, dan hoop je meestal ook in het echte leven dat het weer goedkomt. “Je onderbewustzijn toont dan wat je verlangt. Misschien biedt je ex zijn of haar excuses aan of vecht hij of zij om je terug te winnen. Wil je helemaal niet terug naar je ex, maar droom je er wel over? Dan wijst je onderbewustzijn je erop dat je graag in het algemeen opnieuw een relatie wil”, vertelt Loewenberg.

9. Als je droomt over je ex die verliefd wordt op iemand anders

Ook dromen dat je ex een nieuwe romantische relatie aangaat komt vaak voor. “Je onderbewustzijn probeert je te vertellen dat je ex over je is, aan een nieuw leven begonnen is en dat jij hetzelfde moet doen”, aldus de droomexperte.