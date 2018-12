Dromen over een ex? Een expert geeft uitleg Margo Verhasselt

30 december 2018

11u25

Bron: The Cut 0 Seks & Relaties Dromen over een ex kunnen al snel op een nachtmerrie lijken. Maar vaak bevatten nachtelijke hersenspinsels heel wat nuttige informatie. “Meestal vertelt een droom over een ex niets over wat er zich tussen jullie afspeelt, maar wel over wat er met jou aan de hand is”, legt Lauri Quinn Loewenberg, professionele dromenanalist, uit. Ze geeft uitleg bij enkele typische dromen.

1. Als je over een recente ex droomt

“Droom je over een persoon die nog maar net uit je leven verdween? Dan probeert je onderbewustzijn je over die breuk te helpen. Hoe ervoer je de break up? Ben je blij dat het gedaan is of wou je dat het nog niet over was? Zijn er dingen die je mist? Heb je nog hoop? Ben je boos? Voel je je schuldig? Denk na over wat je onderbewustzijn je duidelijk wil maken.”

2. Als je droomt dat een ex je terug wil

“Wat ik vaak hoor van mensen die over hun exen dromen, is dat die opnieuw hun liefde betuigen en zeggen dat ze de relatie nog een kans willen geven. Die gevoelens kunnen heel sterk en ‘echt’ voelen in de droom, zo echt dat het lijkt dat het in het echte leven ook zo is”, stelt de analist. Maar dat is vaak niet het geval. “Jij bent diegene die dat wilt. Jij denkt na over die mogelijkheid.”

3. Als je droomt over afwijzing

“Jij wil niets liever dan de relatie nog een kans geven maar zij zien dat in de droom niet zitten. Zo’n droom probeert je de realiteit in te doen zien. Bekijk deze droom als een conversatie met jezelf. Wat je ex jou in de droom vertelt, is eigenlijk wat jij aan jezelf wil duidelijk maken over de relatie.”

4. Als je droomt dat je terug een ongezonde relatie hebt

Of het nu over je ex gaat die je bedroog of over iemand die verbaal agressief was. Loewenberg meent dat wanneer je droomt dat je terug met die slechte ex samen bent, het vaak om hetzelfde principe gaat. “Je ziet nog af van de ervaring en hebt eigenlijk te maken met een trauma. Je moet naar deze situatie kijken en eerlijk zijn met jezelf. Ben je boos op jezelf omdat je zo lang samen was met deze persoon? Vrouwen die in lange relaties waren met partners hen niet goed behandelden, doen dat vaak uit angst. Wanneer ze eindelijk ontsnappen, zijn ze boos op zichzelf en dromen reflecteren die kwade gevoelens.”

5. Als je droomt over de meest vervelende gewoonte van je ex

“Je onderbewustzijn ontglipt haast niets, het onthoudt alles. Als je een relatie had met iemand die op je zenuwen werkte, dan zal je geheugen je daaraan herinneren. Ook als je nu met iemand nieuw aan het daten bent. Date je bijvoorbeeld met een roker en rookte je vorige ex? Dan is de kans groot dat dat ook in je dromen voorkomt. Hoe voel je je als je wakker wordt? Verveeld? Zie het als een waarschuwing.”

6. Als je droomt dat je ex het opnieuw uitmaakt

“Bekijk eerst hoe lang het geleden is dat de relatie op de klippen liep”, stelt Loewenberg. “Als het recent was, dan herbeleef je het gewoon. Je hebt het nog niet verwerkt. Is het wat langer geleden dan moet je bekijken waarom je hierover nadenkt. Vaak heeft het met een andere afwijzing te maken.”

7. Als je droomt dat je je ex vermoordt

“Als je droomt dat je je ex vermoordt, is dat meestal een aanwijzing dat je erg veel moeite doet om frustraties los te laten”, stelt Loewenberg. “Het grootste probleem dat bij een slechte break up komt kijken is dat we vaak frustraties en negatieve gevoelens meenemen naar onze volgende relatie. Deze droom kan daarbij helpen. Je ‘doodt’ als het ware alle negatieve gevoelens.”