Drama in je relatie? Zo ga je ermee om VW

10 juni 2019

14u34

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Relatiedrama is heerlijk wanneer het een ander overkomt op pakweg Temptation of Love Island. Maar wat als je zelf midden in het oog van een stormachtige relatie zit? Wij geven je 4 tips om je relatiedrama constructief aan te pakken.

1. Communiceer met je partner

Laten we meteen even een open deur intrappen en nogmaals het belang van een goede communicatie benadrukken. Heb je het gevoel dat je partner heel wat drama veroorzaakt? Neem hem of haar dan even in alle rust apart voor een gesprek. Doe dit over de telefoon en al zeker niet via een bericht of mail want dat loopt gegarandeerd fout. Vertel waar voor jou het schoentje knelt en wees open over jouw gevoelens. Door dit meteen te doen vermijd je dat jullie probleem uit de hand loopt. Communicatie zorgt er daarnaast ook voor dat een probleem niet kan opbouwen tot het na verloop van tijd escaleert.

2. Probeer niet te veroordelen

Probeer je partner niet met de vinger te wijzen, en al zeker niet wanneer het probleem bij zowel jou of je partner kan liggen of als een externe partij mogelijks de oorzaak is. Spreek je partner aan op een open manier, zodat hij of zij niet meteen in de verdediging gedwongen wordt. Sta je partner toe zijn persoonlijke versie van de feiten te vertellen en praat zo jullie problemen uit. Door op een open, niet veroordelende manier te communiceren wordt een constructief gesprek voeren over jullie relatie een heel pak makkelijker!

3. Evalueer hoeveel drama je kan verdragen

Ruzie en meningsverschillen zijn heel normaal in een relatie. Wat niet normaal is, is dat je het vermijdt om over bepaalde zaken met je partner te praten omdat je vreest dat het anders op een meningsverschil zal uitdraaien. Als dit op regelmatige basis gebeurt, dan is het tijd om even te evalueren of je relatie op zich nog wel goed zit. Genoeg is genoeg, en soms moet je ook gewoon de moed hebben om er een punt achter te zetten.

4. Praat met je vrienden

Soms kan er zo vaak ruzie zijn in een relatie dat zelfs vrienden bezorgd zijn over hoe het met jullie gaat. Word je hierop aangesproken door een vriend of vriendin? Ga dan niet meteen in de verdediging, maar luister naar wat hij of zij te zeggen heeft. Soms is het goed om een mening van een buitenstaander te horen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je relatie meteen moet beeïndigen omdat een vriend of vriendin vindt dat deze te dramatisch is, maar het kan zeker geen kwaad om af en toe een extra opinie te aanhoren.