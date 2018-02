Doe eens een huwelijksaanzoek met ... een avocado ND

Bron: Health 6 Seks & Relaties Net als we dachten dat de avocadohype wel over zijn hoogtepunt heen was, doet Instagram er nog een schepje bovenop. Wat dacht je er bijvoorbeeld van om een verlovingsring in een avocado te verstoppen?

Het idee om een ring in een avocado te stoppen om het jawoord te vragen, werd vorige week geopperd door foodie Colette Dike van Fooddeco, die ook al een volledig kookboek over de groene vrucht uitbracht. Ze postte een foto op Instagram van haar eigen verlovingsring in een avocado, met de vraag om iemand te taggen die zo een huwelijksaanzoek zou doen. De post kon meteen op meer dan 10.500 likes en 2000 reacties rekenen.

"Ik hou ervan om met gezonde, voedzame en fotogenieke vruchten te werken," legt Dike uit. "Ik raak geïnspireerd door dagelijkse dingen en hou ervan om een nieuwe kijk te geven op klassieke zaken." Om dit idee van een verlovingsring in een avocado te lanceren, werkte ze zelfs samen met de 'World Avocado Organisation'.

Toch blijkt deze manier om door de knieën te gaan van Dike niet helemaal nieuw te zijn, en verscheen de "avocado proposal" eerder al in Instagramfeeds. Ideetje voor de romantische avocadoliefhebbers onder ons?

I was just minding my business photographing a senior when this literally happened right behind us. #fate #surpriseproposal #westbrookbeach #kimtylerphotography #ctweddingphotographer #kismet #engaged #avocadoproposal Een foto die is geplaatst door null (@kimtylerphotography) op 13 sep 2016 om 03:15 CEST

Every hippie girl’s dream proposal. #avocadotoast #avocadoproposal Een foto die is geplaatst door null (@mindful__af) op 29 dec 2017 om 18:23 CET

been MIA recently but back and motivated to get back on it!! plus I couldn't help but share the BEST & most creative proposal/best day of my life in honor of 6 months until we say I do!!!! now where is the avocado emoji?! Een foto die is geplaatst door null (@taylorselbyyoga) op 21 okt 2016 om 17:33 CEST