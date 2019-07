Dit zijn de meest sexy emoji’s volgens de wetenschap margo verhasselt

02 juli 2019

16u47

Bron: huffingtonpost 0 Seks & Relaties Knipoogje hier, smiley daar. Emoji’s: ze fleuren berichtjes op en kunnen een sms’je net een tikkeltje sympathieker over laten komen. Maar wat zegt de wetenschap nu eigenlijk over die vrolijke figuurtjes? Maandenlang hebben onderzoekers van de universiteit van British Columbia zich erover gebogen om uit te vissen of ze romantische of zelf erotische betekenissen dragen.

Emoji’s zijn niet meer weg te denken uit ons digitaal tijdperk. Ze maken deel uit van onze dagelijkse gesprekken en blijkbaar ook van ons liefdesleven. Zo kwamen onderzoeker Samantha Thomson en haar team erachter dat emoji’s vaak seksueel suggestief werken. Ze namen de berichtjes en online gewoontes van 700 deelnemers onder de loep. Het resultaat was niet al te verrassend: de meeste mensen gebruiken wel degelijk emoji’s om hun berichtjes wat spannender te maken.

50% van de ondervraagden gaf aan emoji’s te gebruiken in al hun berichtjes, 80% gebruikte ze zelfs in al hun posts op sociale media. Van de gebruikers die af en toe een pikanter berichtje sturen, gaf 51% aan dat een emoji ervoor kan zorgen dat het gesprek al snel in een stroomversnelling terecht komt. En vooral dat laatste is opvallend volgens Thompson. De studie toont aan dat emoji’s de aanzet kunnen geven tot een pikant gesprek, en dat dat dus vaak ook een goede aanzet is voor sexting.

Favorieten

Welke emoji’s doen het het best? De drie meest verstuurde gezichtjes tijdens een ‘zwoel’ gesprek zijn het knipoogje (😉), de grijns (😏) en het kussend gezichtje (😘). De favoriete objecten die genoemd werden, waren de tong (👅), de druppels (💦) en - ja hoor - de aubergine (🍆).