Dit zijn de 5 meest gestelde seksvragen (deel 4): “Ik kan niet klaarkomen bij mijn partner. Hoe los ik dat op?”

Seks & Relaties Hoeveel keer per week is normaal? Wat als de mot in de seks zit? Wat als je verliefd wordt op een ander? Ter ere van de dag van de liefde vroegen wij aan seksuologe Kaat Bollen wat de 5 meest gestelde vragen zijn aan de seksuoloog. Elke dag overlopen we er eentje en - nog belangrijker - het antwoord. Vandaag: “Ik kan maar niet klaarkomen bij mijn partner. Hoe los ik dat op?”

Terwijl mannen zowat bij elke vrijpartij tot hun hoogtepunt komen, blijkt een happy ending bij vrouwen vaak niet zo vanzelfsprekend. Dat merkt ook seksuologe Kaat Bollen op. “Ik krijg heel wat vrouwen over de vloer die moeilijk of zelfs niet kunnen klaarkomen. Uit onderzoek blijkt ook dat 10 tot 15% van de vrouwen nog nooit een orgasme kreeg, en dus ook niet klaarkomt tijdens de seks.”

De belangrijkste reden daarvoor? Vrouwen die klaarkomen door penetratie zijn een schaars goed. “Een van de belangrijkste redenen waarom vrouwen moeilijker tot een orgasme komen is omdat penetratieseks hen onvoldoende stimuleert. Vrouwen hebben amper zenuwuiteinden in hun vagina waardoor penetratie misschien wel een fijn gevuld gevoel geeft of goed aanvoelt omdat je zo dicht bij je partner bent, maar je niet doet klaarkomen. Maar liefst 70 tot 80% van de vrouwen heeft daarom stimulatie van de uitwendige clitoris nodig. Dat betekent dat slechts 20 tot 30% van de vrouwen een orgasme kan krijgen door penetratie alleen.” De grote schuldige? “Porno”, aldus Bollen. “In pornofilms lijkt het alsof alle vrouwen na amper twee minuten al gillend klaarkomen door gepenetreerd te worden. Dat strookt in de verste verte niet met de realiteit. Het is dan ook belangrijk dat zowel vrouwen als mannen zich hiervan bewust zijn.”

Daarnaast kennen veel vrouwen hun eigen lichaam niet genoeg volgens de seksuologe. “We zijn in ons conservatieve Vlaanderen opgegroeid met de gedachte dat masturbatie vies is, zeker voor vrouwen. Er is ons geleerd dat ons lichaam iets is voor onze partner, dat seks alleen maar binnen een monogame relatie past en dan ook nog vooral om je partner te plezieren. Daardoor zijn er tig vrouwen die niet masturberen en hun lichaam niet kennen. Maar als je niet weet hoe je jezelf kan laten klaarkomen, hoe kan je je partner dan ooit uitleggen hoe die jou tot een hoogtepunt moet laten komen?” Bollen haar boodschap aan alle vrouwen luidt dan ook: “Leer je eigen lichaam kennen. Je hoeft daarom niet meteen beginnen te masturberen, maar voel en kijk al eens verkennend; waar ligt alles, wat voelt fijn, wat voelt minder fijn, waarna je eventueel op zoek kan gaan naar wat je tot een hoogtepunt brengt. Daarna is het belangrijk om daarover te communiceren met je partner. Wij vrouwen generen ons daar vaak over, maar dat is dus absoluut niet nodig.”

Extraatje

Maar voor sommige vrouwen is soloseks niet genoeg. Zij hebben vaak een extraatje nodig tussen de lakens om een orgasme te bereiken. Bollen: “Een minderheid van de vrouwen heeft - ondanks dat ze heel goed communiceren en zich vooral focussen op hun uitwendige clitoris - heel intense prikkels, zoals dat van een speeltje, nodig om klaar te kunnen komen. Soms kan het dus zeker de moeite zijn dat eens te proberen. Bovendien bestaan er tegenwoordig niet alleen speeltjes die je alleen kan gebruiken, maar ook tijdens de penetratieseks.”

Tot slot wijst de seksuologe ook op het belang van je voldoende te ontspannen. “Ik zie steeds meer vrouwen die gebukt gaan onder de stress, wat een van de grootste libidokillers is. Daarom is het belangrijk om er eerst voor te zorgen dat je volledig ontspannen bent. In mijn praktijk pak ik dan ook met veel vrouwen eerst omgevingsfactoren aan, zodat ze meer relaxed zijn en beter in hun vel zitten, waarna we ons pas toespitsen op de seksualiteit.”

Hoog tijd dus om het heft in eigen hand te nemen!

