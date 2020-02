Dit zijn de 5 meest gestelde seksvragen (deel 3): “Hoe ga ik ermee om dat mijn partner een ander libido heeft dan ik?”

Seks & Relaties Hoeveel keer per week is normaal? Wat als de mot in de seks zit? Wat als je verliefd wordt op een ander? Ter ere van de dag van de liefde vroegen wij aan seksuologe Kaat Bollen wat de 5 meest gestelde vragen zijn aan de seksuoloog. Elke dag overlopen we er eentje en - nog belangrijker - het antwoord. Vandaag: “Hoe ga ik ermee om dat mijn partner een ander libido heeft dan ik?”

‘Vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn.’ Het stereotype wil dat de vrouw een lager libido heeft dan de man en vaak een leugentje om bestwil gebruikt om aan het rampetampen te ontkomen. Maar dat is nonsens volgens Bollen. Het libido is immers geen vaststaand gegeven. “Ik hoor vaak mensen zeggen: ‘Ik heb een hoog libibo’, of ‘Ik ben iemand met een laag libido’. Wij seksuologen raken allergisch aan het woord libido, omdat het de indruk geeft alsof het onveranderlijk is. Maar dat klopt niet. Je zin in seks varieert door je leven heen. Als je verliefd bent, een stiekeme minnaar hebt of je bijvoorbeeld door een bepaalde hobby of verandering in je leven beter in je vel voelt, zal je veel meer zin hebben om tussen de lakens te duiken dan op andere momenten.”

Er zijn dan ook tal van situaties waarin je minder zin hebt om te vrijen. “Je goesting kan een heel pak minder zijn als je gestresseerd bent, een paar jonge bengels hebt die huis op stelten zetten, je iemand dierbaar verloren bent ... In die zin zien we seks als iets dat bio-psycho-sociaal is. Er zijn dus zowel biologische, psychologische als sociale factoren die een invloed kunnen hebben op je seksuele lust”, aldus de seksuologe.

“Als jouw partner meer of minder zin heeft in seks dan jou, is het dan ook belangrijk om die drie verschillende soorten oorzaken te bekijken en te achterhalen hoe jullie daar kunnen op inspelen”, gaat Bollen verder. “Biologische factoren hebben vaak te maken met onze hormonen en welke dingen daar een invloed op hebben. Denk aan geneesmiddelen zoals antidepressiva. Die kunnen een negatief effectief hebben op je sekslust, net zoals hormonale anticonceptie. Of neem je andere geneesmiddelen in die je sekslust verminderen? En hoe zit het met de rest van je gezondheid? Je bloed eens laten testen kan een antwoord bieden waarom je de laatste tijd bijvoorbeeld meer of minder goesting hebt en met je eet- en slaappatroon moet je rekening houden.”

Stress grootste libidokiller

Daarnaast kunnen psychologische factoren je sekslust beïnvloeden. “Elk psychologisch probleem kan nefast zijn voor je sekslust. Hoe goed je in je vel zit, een burn-out, een angststoornis ... allemaal hebben ze een seksuele weerslag. En dan hebben we het nog niet over de grootste libidokiller gehad: stress. Vaak hoor je dat mannen vrijen om te ontspannen, maar dat vrouwen pas kunnen vrijen als ze helemaal relaxed zijn. Het is misschien wat kort door de bocht, maar er schuilt wel een grond van waarheid in. Stress speelt immers een enorm belangrijke rol en kan dodelijk zijn voor je sekslust. Je daarvan bewust zijn, is dus belangrijk om het probleem op te lossen”, weet Bollen.

Tot slot wordt je goesting volgens de seksuologe ook bepaald door sociale factoren. En die zitten vaak in de relatie zelf vervlochten. “Hebben jullie een goede relatie? Dan is de kans groter dan jullie ook meer zin hebben in elkaar. Zijn jullie ook echt nog elkaars partners of nemen jullie alleen nog de rol van ouder op? Alleen maar ouder zijn, is gewoon niet sexy, want wie wil er nu vrijen met z’n mama of papa? Juist, niemand. Dan is de uitdaging om opnieuw partners te worden van elkaar en ervoor te zorgen dat er weer emotionele intimiteit is. Veel mensen in een langdurige relatie hebben immers emotionele intimiteit nodig om ook fysiek intiem te kunnen zijn.” Wat daarbij het belangrijkste is? “Praten, praten en nog eens praten. Seks is een werkwoord, dus je moet er ook aan werken wil je dat het blijft marcheren tussen de lakens. Er zijn tig oplossingen om ervoor te zorgen dat jullie zogenaamde libido wat meer bij elkaar in de buurt komt, maar daarvoor moet je erover communiceren”, besluit Bollen.

