Dit zijn de 5 meest gestelde seksvragen (deel 2): “Hoe doorbreken we de seksuele sleur?”

Hoeveel keer per week is normaal? Wat als ik verliefd word op een ander? Wat als de seks saai is geworden? Ter ere van de dag van de liefde vroegen wij aan seksuologe Kaat Bollen wat de 5 meest gestelde vragen zijn aan de seksuoloog. Elke dag overlopen we er eentje en - nog belangrijker - het antwoord. Vandaag: “Hoe doorbreken we de seksuele sleur?”

Bij kersverse koppels spat de verliefdheid er vaak vanaf, en ook tussen de lakens is het meestal vonken en vuur. Maar zodra de verliefdheid en passie wat gaan liggen, schuilt ook de sleur achter de hoek. Dat merkt ook seksuologe Kaat Bollen op. “In het begin van een relatie is alles nog nieuw en spannend. Je bent verliefd waardoor je niet vaak genoeg kan vrijen, maar na verloop van tijd houdt dat natuurlijk op. Verliefdheid is iets heel biologisch; het ontstaat in onze hersenen en het effect is merkbaar op heel ons lichaam. Maar na zes maanden tot twee jaar gaat die verliefdheid hoe dan ook over”, aldus de seksuologe. Dat is logisch volgens haar, want een verliefd gevoel kan je gewoon niet volhouden. “Je herkent het vast wel, met kriebels in je buik kan je je niet concentreren, niet eten, misschien zelfs niet slapen, dus het is maar goed dat die verliefdheid ook weer voorbijgaat. Maar dat die hoteldebotelheid verdwijnt, heeft natuurlijk ook een groot effect op je seksleven. Van de zogenaamde konijnenjaren, gaat het naar minder vrijen tot er uiteindelijk een seksuele sleur ontstaat.”

Een vraag die dan ook bij veel seksuologen opduikt is: hoe doorbreken we die seksuele sleur? Bollen: “Het belangrijkste is om je ervan bewust te zijn dat niet alleen liefde, maar ook seks een werkwoord is. Werk je daar niet aan, dan is de kans heel groot dat je in een seksuele sleur belandt en telkens minder gaat vrijen. Wat je vaak ziet is dat als de kwaliteit goed zit, de kwantiteit ook vaak best oké is. Maar het is juist als de vrijpartijen saai en voorspelbaar worden, dat er ook minder en minder gevreeën wordt. Dan is het tijd om die kwaliteit opnieuw op te schroeven.”

Lederen string aan de kroonluchter

Volgens Bollen moet je daarbij vooral erg realistisch zijn. “Ook al stop je er tijd en energie in, dan gaat nog niet elke vrijpartij even schitterend en indrukwekkend zijn. En dat is ook oké. Als je tien keer vrijt en van die tien vrijpartijen zijn er twee fantastisch, twee die je het liefst zo snel mogelijk wil vergeten en zes die best lekker waren, maar ook niet overweldigend, dan doe je het eigenlijk al heel goed. Het is dus belangrijk om een realistisch beeld in je achterhoofd te houden.”

Daarnaast stipt Bollen aan dat je als koppel nieuwe dingen moet blijven proberen. “Wees openminded. Veel mensen zitten vastgeroest aan één bepaald recept, dat voor hen een succesrecept is geworden, denk: de man komt klaar, de vrouw komt tot haar hoogtepunt en op een kwartiertje is het allemaal beklonken en kunnen ze onder de wol kruipen. Maar dat is niet alleen een succesrecept, het is ook dodelijk saai. Ik daag koppels daarom uit om bijvoorbeeld één erotische avond per week te houden. Is dat in onze o zo drukke maatschappij soms ietsje te veel van het goede, richt je dan tot één à twee keer per maand. Bedoeling is dat je elkaar dan ook echt gaat verrassen. Een van beiden engageert zich dan telkens en voorziet iets wat hen een beetje uit hun seksuele comfortzone trekt.” Al moet je daar volgens de seksuologe ook niet in gaan overdrijven. “Ga alsjeblieft niet plots in een lederen string aan de kroonluchter hangen als je partner thuiskomt als je al jaren alleen maar in missionarishouding vrijt. Je mag flirten met de grenzen van jullie comfortzone, maar ga niet er niet over. Probeer gewoon iets nieuws. Uiteraard kan het zijn dat het tegenvalt, maar dat is niet erg. Als je er samen ook nog om kan lachen, kan dat zelfs voor nog meer verbinding zorgen. Kortom, zit de sleur erin, probeer dan vooral in te zetten op die kwaliteit, heb realistische verwachtingen en stop er voldoende tijd en energie in.”