Dit zijn de 5 meest gestelde seksvragen (deel 1): “Ben ik wel normaal?”

“’Ben ik wel normaal?’, is de vraag die ik het het vaakst te horen krijgen in mijn praktijk”, steekt Bollen van wal. “’We hebben niet zoveel seks, ben ik wel normaal?, ‘We hebben niet superveel spannende seksstandjes, ben ik wel normaal?’, ‘Ik heb soms pijn bij het vrijen, is dat wel normaal?’, ‘Ik ben verliefd geworden op iemand anders, terwijl ik best wel gelukkig ben in mijn relatie, is dat normaal?’, het is maar een bloemlezing van de vele vragen die ik krijg over ‘Ben ik wel normaal?’. Quasi altijd is het antwoord: ‘Ja, je bent wel normaal’.”

Waarom zoveel mensen zich dan abnormaal voelen? Dat is volgens Bollen te wijten aan wat we over seksualiteit lezen en zien. “Als er onderzoek gedaan wordt naar seksualiteit, is er heel wat dat onder de radar blijft, wij noemen dat in vaktermen een ‘dark number’. Mensen willen niet abnormaal overkomen, en al zeker niet op het vlak van hun bedkwaliteiten, dus als ze bevraagd worden, gaan ze sociaal wenselijk antwoorden. Seksualiteit leunt heel dicht aan bij wie we zijn en onze identiteit waardoor we daar ook heel vaak over gaan liegen. Ik zeg altijd in mijn praktijk: ‘Er wordt over niets zoveel gelogen als over seks en geld’, wat voor een vertekend beeld kan zorgen als mensen bijvoorbeeld meedoen aan een seksenquête.”

Kamasutra

We doen ons dus allemaal mooier voor waardoor we ons net slechter voelen omdat niemand de standaarden haalt. “De meest voorkomende seksuele mythe is dat we twee à drie keer per week vrijen, wat vaak uit onderzoeken naar voren komt. Een veel realistischer cijfer is een keer om de tien dagen, en dus twee à drie keer per maand in plaats van per week. Pijn bij het vrijen is ook iets waar zelden over gepraat wordt, terwijl we weten dat ongeveer 15% van vrouwen pijn bij het vrijen ervaart en dat in totaal 40% van de vrouwen er ooit mee geconfronteerd wordt. Ook qua standjes doen de wildste verhalen de ronde, terwijl we weten dat de meeste koppels ongeveer een drietal standjes hebben zitten in hun repertoire en daar wat mee experimenteren. We werken heus niet allemaal de hele Kamasutra af, maar door wat we daarover lezen in de media of zien in porno lijkt dat wel zo.”

Het antwoord op de meest gestelde vraag: ‘Ben ik wel normaal?’ is dus quasi altijd ‘Ja’. Al vindt de seksuologe dat zelfs een onbelangrijke vraag. “Het maakt niet uit of je normaal of abnormaal bent, veel of weinig seks hebt, altijd hetzelfde standje doet of net veel experimenteert. Zolang jij en je partner jullie daar goed bij voelen, wie is de maatschappij dan om daar iets van te vinden? Just enjoy it!”

Benieuwd naar de andere seksvragen waar we het meest mee worstelen? De volgende dagen beantwoordt Kaat Bollen ze hier op nina.be.